600 handtekeningen tegen komst van paardenkliniek in Turkenhofdreef Els Dalemans

04 december 2019

14u22 1 Puurs-Sint-Amands De gemeente Puurs-Sint-Amands ontving zo’n 600 proteststemmen tegen de bouw van een paardenkliniek in de Turkenhofdreef in deelgemeente Liezele. De actiegroep ‘Geen veeartsenijkliniek in Liezelse open ruimte’ ging de voorbije weken van deur tot deur om bezwaarschriften in te zamelen. Het gemeentebestuur moet nu de knoop doorhakken.

De initiatiefnemers van ‘Geen veeartsenijkliniek in Liezelse open ruimte’ vrezen dat de nieuwe paardenkliniek een aanslag wordt op het groen en de open ruimte in de Turkenhofdreef. “Elke dag komen hier mensen wandelen en fietsen, genieten van de open ruimte die je op vele andere plaatsen niet meer vindt. We maken ons ook zorgen om de toenemende verkeersdrukte. Paardentrailers en vrachtwagens zullen door de woonkern moeten rijden om bij de dierenarts te geraken, de Turkenhofdreef zelf is veel te smal.”

Geen fabriek

De bezorgdheid in het dorp is, met 600 bezwaarschriften, duidelijk groot. De initiatiefnemers vragen echter een eerlijke kans. “Wij willen geen fabriek bouwen midden in het groen, maar een project dat helemaal past in deze omgeving”, reageert fractieleider voor N-VA in de gemeenteraad Jan Van Camp. Het is zijn partner, dierenarts Isabel van der Kuijl, die de kliniek wil bouwen. “Ook om verkeersdrukte hoeven de buren zich geen zorgen te maken. Er zullen maar enkele trailers per dag door het dorp en de dreef rijden, geen grote massa.”

2 maanden

Met het openbaar onderzoek voor de nodige vergunningen achter de rug, zal de gemeente Puurs-Sint-Amands nu de bijna 600 ingediende bezwaarschriften bestuderen. Ook worden er de komende weken nog bijkomende adviezen gevraagd van verschillende departementen en adviesraden. Uiterlijk over 2 maanden moet het schepencollege een beslissing nemen in het dossier.