4 dagen feest tijdens 46ste editie van Pukema Els Dalemans

12 augustus 2019

18u30 0 Puurs-Sint-Amands Met nog exact één maand te gaan stelt Puurs-Sint-Amands het programma voor de 46ste editie van Pukema voor. Het eerste optreden vindt al plaats op donderdag 12 september, het feest duurt tot en met zondagavond 15 september.

“Pukema 2019 telt héél veel optredens. We gaan al van start op donderdagavond, dan wordt de Amy Winehouse Tribute Band verwacht in de Dorpsharttuin. Hier kan je tijdens Pukema verder ook genieten van de muziek van dj’s als Stijn Van de Voorde, Goldfox en Pisca”, zegt schepen van evenementen Hilde Van der Poorten (CD&V).

“Op Pukema Plage aan het Stationsplein serveren we muziek van onder meer Teenspirit, Uberdope en Peuk. Op het Dorpshart strikten we voor zaterdagnamiddag #LikeMe, bekend van de Ketnet-reeks. ’s Avonds komen Mooneye, Frank Boeijen, Daan en Discobar Galaxie. Op zondag zorgt Belle Perez er voor de sfeer tijdens Puus Pruuft.”

Rommelmarkt terug van weggeweest

“De verschillende pleinen op ons feestparcours krijgen elk een eigen invulling: er is een circusplein, een kermisplein, een stationsplein met beachbar, een dansplein en een dorpsharttuin met spiegeltent. In de tussenliggende straten vind je kraampjes en straatartiesten, ook onze rommelmarkt is terug van weggeweest.

“Wie het volledige Pukema-programma wil bekijken, kan onze website www.pukema.be bekijken of de gratis Pukema-app downloaden. Ook tijdens het weekend zelf is het handig om dit overzicht van alle activiteiten op je smartphone te hebben.”