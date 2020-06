345 bezwaarschriften tegen komst van windturbine aan Novartis; actiegroep vraagt verlenging van openbaar onderzoek Els Dalemans

04 juni 2020

16u18 0 Puurs-Sint-Amands De gemeente Puurs-Sint-Amands ontving 345 bezwaarschriften tegen de bouw van een windturbine op de site van Novartis naast de N16. “Wij moeten nu een advies formuleren, de provincie hakt de knoop door”, zegt bevoegd schepen Alex Goethals (CD&V). Actiegroep ‘Betere Buurt Puurs’ vraagt echter een verlenging van het openbaar onderzoek: “Door de coronacrisis konden we te weinig mensen bereiken.”

Farmabedrijf Novartis en elektriciteitsproducent Luminus maakten in mei hun plannen bekend voor de bouw van een windturbine naast de N16. Actiegroep ‘Betere Buurt Puurs’ bestudeerde het dossier en maakt zich zorgen: “Dit exemplaar, met tiphoogte van zo’n 200 meter, is nog veel groter dan de bestaande windturbines. Wij vrezen nog meer hinder, voor nog meer omwonenden”, zegt Noëla Verhofstadt namens de actiegroep.

Boos

“Daarom zamelden we de voorbije weken zo veel mogelijk bezwaarschriften in. We konden donderdagochtend 345 exemplaren op papier gaan overhandigd aan het gemeentebestuur. We merkten tijdens onze gesprekken met omwonenden ook dat mensen boos zijn.”

“Ze hebben er genoeg van: het lawaai van de N16, de lichthinder van de nieuwe parkeertoren aan de Meersmansdreef, alsmaar meer bedrijven dichter bij de woonkernen, koelinstallaties die dag en nacht draaien, de geluidshinder en slagschaduw van de bestaande turbines… Nóg een turbine erbij màg gewoon niet.”

Infovergadering

“We schreven dan ook alle gemeenteraadsleden van Puurs-Sint-Amands aan, met de vraag eindelijk rekening te houden met deze inwoners. Ook vragen we om dit openbaar onderzoek te verlengen, want wij mochten omwille van de coronacrisis zelfs geen infovergadering organiseren. Hoe kunnen we mensen dan correct informeren?”

Niet alleen via de actiegroep werden bezwaarschriften ingediend. “Alles samen ontvingen we 345 exemplaren, de komende dagen kunnen daar via de post mogelijk nog enkele bezwaarschriften bijkomen. Niet alleen inwoners van onze gemeente protesteerden, we kregen ook brieven uit Willebroek en Bornem, maar ook Lier, Brussel, Dendermonde, Aartselaar, Niel en meer”, somt schepen Goethals op.

“Het is niet de gemeente Puurs-Sint-Amands zelf die een beslissing neemt in dit dossier. Wij hebben nu 20 dagen tijd om een advies uit te brengen, het is de provincie Antwerpen die uiteindelijk de knoop moet doorhakken.”