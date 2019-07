31ste Pukema-fietszoektocht voor het goede doel Els Dalemans

09 juli 2019

17u53 0 Puurs-Sint-Amands Voor het 31ste jaar op rij wordt in Puurs-Sint-Amands een fietszoektocht georganiseerd naar aanleiding van Pukema. Fietsliefhebbers kunnen nog tot en met zondag 8 september deelnemen, de opbrengst gaat naar het goede doel.

“Onze Pukema-fietszoektocht is telkens zo’n 25 kilometer lang, en dus ook geschikt voor gezinnen met kinderen. Wie wil deelnemen, betaalt 5 euro. Dat inschrijvingsgeld gaat naar K.V.G., de Katholieke Vereniging van Gehandicapten en de Jong-K.V.G.-afdeling ‘de Rattekes’. Deze verenigingen zetten zich al jaren in voor personen met een beperking in onze gemeente. We organiseren maandelijkse activiteiten, ontmoetingsmomenten, informatieavonden en meer”, zegt voorzitter van K.V.G. Koen Van Ackerbroeck.

“De formulieren voor deze zoektocht vind je op het gemeentehuis in de Hoogstraat en in taverne ‘Puurs Lof’ in de R. Verbelenstraat. Op deze locaties kan je ten laatste op 8 september je documenten ook weer afgeven. Ook dit jaar geven we mooie prijzen weg, zoals de traditie het wil krijgt de winnaar een fiets. De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 15 september om 17 uur in de nieuwe polyvalente zaal Spil van het CC De Binder in Puurs-Sint-Amands. Alle deelnemers wordt daar verwacht om in aanmerking te komen voor een prijs.”