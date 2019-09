23 inwoners van Klein-Brabant leven week lang met beperkt budget: “Je bent constant aan het rekenen en herberekenen”

Els Dalemans

11 september 2019

19u21 1 Puurs-Sint-Amands 17 volwassenen en 6 kinderen uit Bornem en Puurs-Sint-Amands gaan de uitdaging aan om een week lang te leven met een beperkt budget. “Tijdens deze inleefweek willen we mensen tonen wat het concreet betekent om in armoede te leven”, zegt Sylvie Vanderhoydonck van Welzijnszorg.

Welzijnszorg organiseert de inleefweek in Klein-Brabant samen met De Schakel en de gemeenten Puurs-Sint-Amands en Bornem. “Meer dan 1 op 7 Belgen leeft in armoede, ook in welvarende gemeenten zoals Puurs-Sint-Amands en Bornem. Voor velen is het echter moeilijk om te begrijpen wat dit dit precies inhoudt, en dan is er niets beter dan het zelf eens te ondervinden”, zegt Vanderhoydonck.

60 euro per week

“Van zaterdag 21 tot en met vrijdag 27 september moeten de deelnemers rondkomen met 60 euro per volwassene en 20 euro per kind. Met dit budget moeten zij niet alleen hun eten, maar ook alle andere kosten betalen. Elke dag krijgen ze bovendien een bijkomende opdracht, zo zal bijvoorbeeld de verwarming het plots begeven. Geld voor een reparatie is er niet, dus iedereen zal creatief op zoek moeten gaan naar oplossingen. We evalueren de week samen tijdens een slotmoment in De Schakel.”

Minder klagen, meer relativeren

De deelnemers kwamen woensdag alvast langs in het Sociaal Huis in Puurs-Sint-Amands voor een intakegesprek, nodig om hun leefloon aan te vragen. Leerkracht Hans Tersago was één van hen. “Als je een goede gezondheid en vaste job hebt, lijkt alles zo vanzelfsprekend. We zouden beter wat minder klagen en wat meer relativeren. Daarom neem ik ook deel aan deze inleefweek: om het eens met minder te moéten doen. We gaan onze 3 kinderen bij het project betrekken, bijvoorbeeld door letterlijk de ijskast leeg te maken en daarna samen met ons nieuwe gezinsbudget aan de slag te gaan.”

Wim Verbesselt werkte als coördinator zelf een sociaal project rond budgetvriendelijke recepten uit bij Colruyt. “Ik ben er zeker van dat deze inleefweek van mij een nog betere coördinator gaat maken. Ik ga sowieso onze recepten gebruiken om geld te besparen, maar besefte nog maar net dat ik ook mijn internetgebruik, uitstapjes en meer met dit budget zal moeten betalen. Ik zal dus op zoek moeten gaan naar gratis evenementen, maar daar moet ik toch ook iets kunnen drinken? Ik ben nu al aan het rekenen en herberekenen, benieuwd wat volgende week brengt.”