2 nachten hinder door werken aan ovonde N16 Els Dalemans

20 juni 2019

11u27 0 Puurs-Sint-Amands Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant werken ter hoogte van het Brabantcomplex, de ovonde van de Rijksweg N16 in Puurs-Sint-Amands. Tijdens de nacht van maandag 24 en dinsdag 25 juni wordt er hinder verwacht, het verkeer moet omrijden.

“AWV plant werken in de Brabantstraat en op de parallelweg van de N16 in de richting van de A.Meersmansdreef. Daar worden in totaal drie voegen vernieuwd tussen het wegdek in asfalt en het wegdek in beton. Deze klus is nodig om schade aan het wegdek te voorkomen. De voegen laten het beton toe om uit te zetten bij temperatuurschommelingen, zonder dat daarbij het asfalt omhoog wordt geduwd.”, zegt communicatieverantwoordelijke van Wegen en Verkeer Antwerpen Jef Schoenmaekers.

“De werken vinden ’s avonds en ’s nachts plaats, telkens van 20 uur tot 6 uur, om de hinder voor het verkeer te beperken. Tijdens de nacht van maandag 24 op dinsdag 25 juni wordt er gewerkt aan de voegen van de Brabantstraat ter hoogte van het terrein van ‘GLS Belgium’. Het verkeer wordt omgeleid via de N16, Kleine Amer, Vooruitgangstraat, Kapelstraat, Moerplas, J. De Donkerlaan en de Pullaarsteenweg.”

“Nog tijdens dezelfde nacht wordt de voeg komende van de Brabantstraat hersteld. Dan geldt dezelfde omleiding, maar in omgekeerde richting. 24 uur later, tijdens de nacht van dinsdag 25 op woensdag 26 juni, wordt er gewerkt aan de voeg van de parallelweg naast de N16 in de richting van de A. Meersmansdreef. Het verkeer wordt dan omgeleid via de N16–N17 en de Lichterstraat.”