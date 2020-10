15-jarige wordt geslagen en vernederd in virale video, politie onderzoekt de zaak: “Dit gedrag is ontoelaatbaar” Els Dalemans Tim Van Der Zeypen

13 oktober 2020

12u52 14 Puurs-Sint-Amands De lokale politie van Klein-Brabant onderzoekt een vechtpartij aan de bibliotheek van Puurs-Sint-Amands. Op een video die circuleert op sociale media is te zien hoe een groep jongeren een kind schopt en slaat. “Dankzij de camera’s op de Hondsmarkt kunnen de betrokkenen geïdentificeerd worden, politie en parket onderzoeken de zaak verder.”

Op het filmpje van het incident, gemaakt met een smartphone, is te zien hoe een bende een jongen in een hoekje van het portaal van de bibliotheek drijft, hem vernedert, schopt en slaat. De feiten dateren van zondag. Jan Van de Vreken, de korpschef van politiezone Klein-Brabant, bevestigt dat het slachtoffer een klacht kwam neerleggen.

Eigen cameranetwerk

“We namen meteen contact op met de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket, op hun vraag zal het slachtoffer nu audiovisueel worden verhoord”, zegt Van de Vreken. “We nemen deze klacht zeer ernstig, onze recherche onderzoekt het incident grondig. We hebben, naast de verkregen beelden van de smartphone, ook de beelden van ons eigen cameranetwerk om mee aan de slag te gaan. Dit helpt ons enorm bij de identificatie van alle betrokkenen, die daarna ook allemaal verhoord zullen worden.”

Ontoelaatbaar

Ook burgemeester van Puurs-Sint-Amands Koen Van den Heuvel (CD&V) volgt de zaak mee op. “Dit gedrag is ontoelaatbaar en vraagt om een daadkrachtig optreden. We zijn volop bezig met de zaak en zijn blij dat de camera’s op de Hondsmarkt hun diensten bewijzen in de strijd tegen de criminaliteit.”

Straffeloosheid

Oppositiepartij N-VA Puurs-Sint-Amands vraagt om zo snel mogelijk de commissie algemeen bestuur samen te roepen om dit geval van geweld te bespreken. “Dit soort gedrag bij bepaalde groepen jongeren kan niet langer door de beugel,” aldus fractievoorzitter Jan Van Camp.

Deze vechtpartijen leggen een grotere problematiek bloot. Er bestaat stilaan een gevoel van straffeloosheid in onze maatschappij. Je ziet steeds dezelfde mensen wegkomen met allerhande baldadigheden. We mogen daar niet langer van wegkijken Jan Van Camp, fractievoorzitter N-NA Puurs-Sint-Amands

“Deze vechtpartijen leggen een grotere problematiek bloot. Er bestaat stilaan een gevoel van straffeloosheid in onze maatschappij. Je ziet steeds dezelfde mensen wegkomen met allerhande baldadigheden. We mogen daar niet langer van wegkijken.”

Afspraken

“Daarom vragen wij, naast een samenkomst van de commissie algemeen bestuur, ook duidelijke afspraken tussen burgemeester, politie en parket om zulke gevallen consequent te bestraffen. Het maakt me kwaad dat dergelijke incidenten, die ik tot voor kort enkel met steden associeerde, nu in onze gemeente de kop opsteken. Wij willen geen Brusselse laksheid in onze gemeente.”