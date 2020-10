15.000 euro in prijzenpot voor eindejaarsactie: “Extra steun voor handelaars tijdens coronacrisis” Els Dalemans

12 oktober 2020

15u10 1 Puurs-Sint-Amands De gemeente Puurs-Sint-Amands en de lokale Unizo-afdeling zetten samen de schouders onder de eindejaarsactie van 2020. “We willen onze handelaars in dit moeilijk coronajaar extra ondersteunen. Daarom kunnen alle handels- en horecazaken kunnen gratis deelnemen aan de actie, we verhogen de prijzenpot naar maar liefst 15.000 euro.”

Unizo Puurs-Sint-Amands organiseert al jaren een eindejaarsactie, waarbij klanten met hun lotje prijzen kunnen winnen. Tijdens dit uitzonderlijke coronajaar steunt het gemeentebestuur eenmalig deze actie. “We deden er de voorbije maanden alles aan om onze lokale economie te steunen en dat willen we ook tijdens de komende wintermaanden blijven doen. We gaan voor een gratis deelname voor alle handels- en horecazaken met publiek toegankelijke ruimte en een grotere prijzenpot”, zegt schepen van Lokale Economie Hilde Van der Poorten (CD&V).

Digitale P-bonnen

“De eindejaarsactie loopt opnieuw een hele maand december, we voeren dit jaar ook de tussentijdse trekkingen opnieuw in. Bovendien wordt het volledige prijzengeld in digitale P-bonnen uitbetaald zodat deze som zeker weer bij onze lokale ondernemers terechtkomt”, vult Unizo-voorzitter Wim Cools aan. “Zo willen we iedereen overtuigen om in de eigen gemeente te blijven winkelen, ook tijdens de eindejaarsperiode.”

De handels- en horecazaken uit de gemeente Puurs-Sint-Amands worden zo snel mogelijk geïnformeerd over de praktische aanpak van de eindejaarsactie.