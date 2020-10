12 bewoners testen positief op corona: woonzorgcentrum Sauvegarde sluit minstens week de deuren



Els Dalemans

07 oktober 2020

12u11 0 Puurs-Sint-Amands Woonzorgcentrum Sauvegarde in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands) sluit minstens een week de deuren. “Al zeker 12 bewoners van éénzelfde afdeling testten positief op COVID-19, we plaatsen onszelf daarom in quarantaine. Ook alle andere senioren en medewerkers worden getest, voorlopig is niemand zwaar ziek”, zegt Joost Ham van Cura-Care.

“Eén van de bewoners van wzc Sauvegarde begon begin deze week koorts te maken. Daarop werd deze persoon getest op corona, en de uitslag bleek positief. Meteen besloten we om ook alle andere bewoners van dezelfde afdeling te testen, met alles samen 12 positieve coronatesten als resultaat”, zegt Ham.

Quarantaine

“We hebben meteen alle families op de hoogte gebracht, en besloten om de deuren van wzc Sauvegarde minstens een week te sluiten. Alle 119 bewoners en 75 medewerkers worden nu ook getest, we verwachten die uitslag elk moment. Iedereen blijft in tussentijd in quarantaine op de kamer. Volgende week zullen we de situatie verder evalueren, na een tweede testronde kunnen we dan misschien terug beperkt bezoek toelaten.”

Lang coronavrij

“Onze groep Cura-Care exploiteert 3 woonzorgcentra: Sauvegarde in Ruisbroek, De Vlietoever in Wintam en De Zwaluw in Vollezele. In onze drie vestigingen samen testte sinds maart maar één persoon positief op COVID-19. We hebben geluk gehad dat we zo lang coronavrij zijn kunnen blijven, dat heeft mede te maken met alle inspanningen van medewerkers, bewoners, bezoekers… Nu moeten we op zoek gaan naar een nieuw evenwicht, want we willen niet alleen voorzichtig zijn maar ook menselijk blijven.”