10-puntenplan biedt extra steun aan kwetsbare inwoners Els Dalemans

01 april 2020

18u44 0 Puurs-Sint-Amands De gemeente Puurs-Sint-Amands wil de meest kwetsbare inwoners tijdens de coronacrisis extra ondersteunen. Daarom neemt het college van burgemeester en schepenen tien maatregelen, kwetsbare gezinnen en ouderen worden ook beter opgevolgd.

“We lanceerden vorige week al een 10-puntenplan om de lokale economie te ondersteunen, nu gaan we voor een reeks maatregelen om de meest kwetsbaren uit onze maatschappij te helpen”, zegt burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V). “Eerst en vooral zorgen we voor een permanentie van de sociale dienst: onze maatschappelijk werkers blijven bereikbaar voor personen met financiële, sociale of psychologische problemen. Ook wie nood heeft aan administratieve ondersteuning bij het invullen van een aantal documenten rond de coronacrisis kan bij hen terecht.”

Intrafamiliaal geweld

“Onze maatschappelijk werkers gaan ook proactief kwetsbare personen contacteren, om na te gaan of er problemen zijn. Via de scholen vragen we na of we zeker bepaalde kwetsbare gezinnen moeten contacteren om wanneer nodig een oplossing op maat uit te werken. We besteden ook extra aandacht aan intrafamiliaal geweld, nu veel gezinnen verplicht in isolement leven.”

“Kwetsbare personen die door de coronacrisis extra financiële problemen hebben, kunnen een eenmalige premie aanvragen van maximaal 250 euro. We organiseren tijdens de paasvakantie ook gratis kinderopvang voor kleuters en lagere schoolkinderen van ouders met een beroep in een cruciale sector en voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.”

Knutselpakketten

“We ondersteunen armoedevereniging De Schakel naar aanleiding van de coronacrisis met een bijkomende eenmalige subsidie van 3500 euro. Via deze organisatie zullen ook knutselpakketten worden samengesteld, want in vele gezinnen ontbreekt zelfs het basismateriaal om te knutselen. De gemeente zal dit materiaal mee aankopen.”

“Naar aanleiding van deze crisis, is ook een vermindering van de huurprijs van een sociale woning mogelijk. De huurder moet hiervoor een attest van de RVA, van een uitbetalingsinstelling of van de werkgever voorleggen aan het OCMW.

Om met zo veel mogelijk mensen in contact te blijven, bellen onze medewerkers alle gebruikers van de lokale dienstencentra op nu deze gesloten zijn. Ook het bestaande project ‘80+’ wordt telefonisch uitgerold: de 80-plussers worden nu niet meer fysiek bezocht maar ook opgebeld om na te gaan of er problemen zijn.”

Vrijwilligersplatform

“Als laatste maatregel coördineren we vanuit de gemeente een vrijwilligersplatform. We lanceerden een oproep om vrijwilligers te vinden die bereid zijn om hun steentje bij te dragen tijdens de coronacrisis, en kregen al heel wat reacties. Wie wil helpen kan zich melden via corona@puursam.be of via 03 203 27 01. Ook inwoners die een hulpvraag hebben, kan zich hier melden.”