1.500 huurders van Woonveer krijgen corona-waardebon



Els Dalemans

06 juli 2020

14u52 1 Puurs-Sint-Amands De 1.500 huurders van sociale huisvestingsmaatschappij Woonveer Klein-Brabant kregen een geschenkje in de bus. Zij kunnen elk 2 waardebonnen uitgeven bij lokale fruit- en groentehandelaars. “We steunen hiermee niet alleen de handelaars maar ook onze mensen”, zegt directeur Bart Smets.

“Door COVID-19 bleven we allemaal wekenlang ‘in ons kot’, en dit had voor veel van onze huurders grote gevolgen. We kregen bij Woonveer Klein-Brabant meermaals berichten over toenemende spanningen, armoede of sociale isolatie bij onze huurders. Daarom hebben we beslist om, nu de maatregelen stilaan weer versoepelen, als sociale huisvestingsmaatschappij onze huurders een geschenkje te geven.”

Twee waardebonnen

“We schenken alle 1.500 huurders van Woonveer 2 genummerde waardebonnen van 10 euro, die zij in de maanden juli en augustus kunnen gebruiken bij een reeks lokale fruit- en groentehandelaars : Veggie & More en de Buurtkar in Bornem, Primeurs in Puurs en Puur Smaak in Sint-Amands. Op die manier geven we niet alleen deze lokale handelaars maar ook onze huurders een extra duwtje in de rug. De coronacrisis en lockdown hebben immers gewogen op onze sociale contacten en de lokale economie.”

Tips voor gratis uitstap

“Ook onze vrijetijdsbesteding is deze zomer anders, daarom zetten we in het zomermagazine van Woonveer de leukste plekjes van Klein-Brabant in de kijker. Heel belangrijk in die focus op zomer in eigen streek is het feit dat deze 10 plekken voor iedereen gratis en vrij toegankelijk zijn. Zo houden we ook de periode na de lockdown betaalbaar.”