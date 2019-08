‘Zonnehuis’ bijna in oude glorie hersteld: gebouw wordt vanaf september gebruikt door LAB-school

Els Dalemans

21 augustus 2019

13u49 0 Puurs-Sint-Amands De leerkrachten, leerlingen en ouders van de nieuwe secundaire school LAB in Puurs-Sint-Amands waren de voorbije dagen druk in de weer in het ‘Zonnehuis’ in de Kuitegemstraat. “We willen op 2 september het gelijkvloers al in gebruik nemen, de renovatie van de verdiepingen moet tegen Kerstmis rond zijn”, zegt co-directeur Kristien Bruggeman.

Het Zonnehuis werd gebouwd in 1912, de vroegere benaming is ‘kasteel Fouarge’. Dit is een verwijzing naar de oorspronkelijke bewoner van de villa en de directeur van de ‘kouterfabriek’ in Sint-Amands. Toen de fabriek de deuren sloot werd de villa aangekocht door de vzw Zonnehuis, die er een weeshuis in onderbracht. Later werd op het domein de buitenschoolse kinderopvang van Sint-Amands ondergebracht, net als de Spelotheek.

Statige karakter

“We bouwden op het domein van het Zonnehuis de voorbije maanden onze nieuwe school met modulaire units, maar wilden graag ook het kasteeltje zelf opknappen. Het gelijkvloers konden we vrij makkelijk zelf onder handen nemen: er werd behangpapier verwijderd, geschilderd en geschuurd... Stilaan zie je ook weer het statige karakter van het gebouw en niet langer het verval”, zegt Bruggeman.

“We willen deze ruimtes graag vanaf het nieuwe schooljaar al gebruiken voor onze administratieve diensten, en dat moet lukken. Op de eerste en tweede verdieping is meer werk, hiervoor schakelen we dan ook een renovatiefirma in. We willen van de kleine kamertjes mooie grote ruimtes maken voor workshops, lessen in grotere groepen en meer. Ons doel is om ook deze klus tegen de kerstvakantie te kunnen klaren.”

415 leerlingen

LAB ging in september 2017 van start met 151 leerlingen in het eerste en tweede middelbaar. In september 2018 volgde een derde en vierde middelbaar, goed voor 284 leerlingen “Op 2 september verwachten we al 415 leerlingen, van het eerste tot het vijfde middelbaar. Zij worden begeleid door een ploeg van 36 leerkrachten. Op termijn -als we alle 6 jaren aanbieden- moet LAB 640 leerlingen tellen. Het gaat heel snel, maar dat tempo ligt ons wel”, lacht Bruggeman.