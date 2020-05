“Wij zijn veertien dagen ongerust geweest”: politie-inspecteurs eisen schadevergoeding van twintiger die spuwde Tim Van Der Zeypen

11 mei 2020

16u30 6 Puurs-Sint-Amands Vier inspecteurs van de politiezone Klein-Brabant hebben zich burgerlijke partij gesteld tegen Isam B. (28). Vier inspecteurs van de politiezone Klein-Brabant hebben zich burgerlijke partij gesteld tegen Isam B. (28). De twintiger moest zich komen verantwoorden voor het spuwen naar de politie-inspecteurs . Het parket eist een celstraf van vijftien maanden.

“We waren er alle vier van aangedaan en leefden de veertien daaropvolgende dagen in onrust”, vertelde één van de politie-inspecteurs maandagmiddag op zitting. “Hadden we corona opgelopen? Konden we anderen besmetten? Het was geen fijne periode.” De politie-inspecteur vroeg samen met de drie andere inspecteurs een morele schadevergoeding van in totaal 2.000 euro.

Isam B. werd vorige maand aan de kant gezet door een politiepatrouille ter hoogte van de Meir in Puurs-Sint-Amands. “Hij moest zijn identificatie geven en zijn jas uitdoen zodat de politie hem kon fouilleren. Maar plots sloeg hij op de vlucht”, zei procureur des Konings Lieselotte Claessens. “De politie kon hem snel tegenhouden, maar vervolgens ging het van kwaad naar erger.”

Pepperspray

De 28-jarige begon zich agressief op te stellen en tegen de deur en het raam van de politiecombi te trappen. Vervolgens begon hij ook te spuwen. Om de twintiger te kalmeren, moesten de agenten pepperspray gebruiken. Toch bleef hij spuwen. “Niet veel later hoorden de politie-inspecteurs een rochelend geluid dat gevolgd werd door een natte nevel in hun nek en achterhoofd”, ging procureur Claessens verder.

“De inspecteurs riepen de assistentie van een tweede combi op, maar de 28-jarige man bleef maar spuwen.” Nog volgens het parket spraken de foto’s in het onderzoek weinig tot de verbeelding. Zo was er onder meer speeksel te zien op de broek van een politie-inspecteur en in de combi.

Achttien maanden cel

De openbare aanklager hield bij haar vordering ook rekening met een veroordeling in 2019 voor weerspannigheid en het slagen aan politie-inspecteurs. De rechtbank in Brussel legde de twintiger toen bij verstek een celstraf op van twaalf maanden effectief. Nu eiste het parket een celstraf van vijftien maanden effectief gekoppeld aan een geldboete die kan oplopen tot 1.600 euro.

“Met het spuwen heeft hij angst willen zaaien bij de politie-inspecteurs. Dit verdient dan ook een ernstig signaal”, besloot procureur Claessens. “Corona kan dodelijk zijn en de agenten kunnen ter plaatse niet uitmaken wie besmet is en wie niet. De angst om besmet te raken, is dus steeds aanwezig.” Ondergeschikt was het parket ook akkoord met een eventuele werkstraf van 160 uren.

“Geen symptomen”

Aan de zijde van de verdediging werden de feiten niet betwist. “Maar het is nooit mijn bedoeling geweest om hen te raken”, zei B. tegen de rechter. “Ik wil me wel verontschuldigen.” Zijn advocaat Erwin Van Goolen vroeg een straf met probatie-uitstel. “Hij zit nu ongeveer een maand in de cel. Daar is hij tot inzicht gekomen dat hij zijn houding moet aanpassen”, aldus de strafpleiter.

Niemand van de vier politie-inspecteurs is uiteindelijk besmet geraakt. “We hebben in ieder geval geen symptomen gekregen”, besloot de politie-inspecteur. Rechter Suzy Vanhoonacker nam de zaak in beraad. Uitspraak op maandag 25 mei.