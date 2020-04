“Wie weet meer over onze gestolen wagen?” Auto van Topwellness

Hair & Beauty vorige week gestolen Tim Van Der Zeypen

09 april 2020

16u50 0 Puurs-Sint-Amands De uitbaters van Topwellness Hair & Beauty in Puurs-Sint-Amands vragen aan iedereen om mee uit te kijken naar hun Toyota Landcruiser. De jeep werd exact een week geleden gestolen. “Hij werd het laatst gezien aan brouwerij Duvel. Wellicht reden de dieven daarna richting Antwerpen”, luidt het.

Het was de zaakvoerder zelf die de diefstal van de wagen vorige week donderdag opmerkte. “Toen we wakker werden, merkte mijn man op dat de auto was verdwenen. Ik geloofde het eerst niet. Onder meer omdat hij enkele uren daarvoor nog iets uit de auto ging halen. En toen stond hij er nog wel”, klinkt het bij de zaakvoerster. Vermoedelijk moeten de daders hun slag hebben geslagen omstreeks 6 uur. Kort daarna werd hij door camera’s opgemerkt bij het oprijden van de A12.

“De wagen was afgesloten en de sleutels lagen in de woning, maar toch zijn ze ermee weggeraakt”, gaat de zaakvoerster verder. Er werd een klacht ingediend bij de politie van Klein-Brabant en die startte een onderzoek op. Voorlopig zonder succes. “We hopen dat onze auto snel kan worden teruggevonden. We kunnen voorlopig verder met onze andere wagen, maar toch willen graag onze wagen terug”, aldus de zaakvoerster. “Bovendien lag er in de auto ook nog heel wat werkmateriaal om de tuin te werken.”

Grote turkooizen letters

Onopvallend kan je hun wagen moeilijk noemen. De terreinwagen heeft een grijsbruine kleur en is bestickerd met de naam van hun zaak langs de Dendermondsesteenweg. “In grote turkooizen letters”, besluiten de zaakvoerders. “Het is een tweede tegenslag na het uitbreken van de coronacrisis waardoor we onze zaak moesten sluiten. Al hopen we zo snel mogelijk te kunnen heropenen.”

De zaakvoerders vragen aan mensen die de wagen zien rijden om contact op te nemen met de politie van Klein-Brabant. Dat kan op het telefoonnummer: 03/293.22.22.