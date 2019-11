'Uitvaartcentrum Landschapspark' opent deuren in voorjaar 2020 Els Dalemans

07 november 2019

18u13 0 Puurs-Sint-Amands In het voorjaar van 2020 opent het ‘Uitvaartcentrum Landschapspark’ de deuren in Puurs-Sint-Amands. Fien De Rop wordt het gezicht van de zaak, die gelinkt is aan Rouwcentrum De Cock & Baeté in Bornem en drukkerij Baeté in Puurs. “Ook andere begrafenisondernemers zijn hier meer dan welkom.”

“Alsmaar minder mensen kiezen voor een begrafenisplechtigheid in een kerk, maar dan heb je natuurlijk alternatieven nodig. De gemeente Puurs schreef daarom een aanbesteding uit voor een afscheidsruimte in het park Fort Liezele. Een uitvaartcentrum in het gloednieuwe Landschapspark leek ons een heel mooi project. Wij hebben onze kandidatuur ingediend en deze werd weerhouden”, zegt Fien De Rop.

Op één site met kerkhof

“Het Uitvaartcentrum ligt wat achterin op het domein, dus zeker aan de achterkant van het gebouw is het een oase van rust en sereniteit. Het uitzicht door de grote ramen is prachtig, met al dat groen rondom. Ook het nieuwe kerkhof van deelgemeenten Puurs, Liezele en Kalfort wordt op deze site aangelegd, zo komt alles meteen mooi samen op één locatie. De vele parkeerplaatsen vlakbij het uitvaartcentrum maken het voor de aanwezigen extra gemakkelijk.”

Aula voor 300 mensen

“We gaven onze architect de opdracht een ontwerp te maken voor een aula waar we minstens 300 mensen kunnen ontvangen. Met de verplaatsbare wanden kunnen we de ruimtes makkelijk opdelen voor bijvoorbeeld kleinere diensten of een koffietafel achteraf. Daarnaast hebben de nabestaanden ook de mogelijkheid om een laatste groet te brengen in de aparte groetruimte. Alles is aanwezig om van elk afscheid een warme, persoonlijke gebeurtenis te maken.”

Voorjaar 2020

“Het gebouw is ondertussen winddicht, we werken hard aan de verdere afwerking. We willen onze deuren graag in het voorjaar van 2020 openen. Ons eigen ‘Rouwcentrum De Cock & Baeté’ zal de aula sowieso afhuren voor uitvaarten, maar ook andere begrafenisondernemers zijn hier meer dan welkom. We kregen al de vraag of de aula ook voor andere gelegenheden afgehuurd kan worden, maar die knoop hebben we nog niet doorgehakt.”