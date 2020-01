'The phantom tree company' plant 300 bomen op braakliggend terrein: “Overheid een handje helpen”



Els Dalemans

10 januari 2020

16u51 1 Puurs-Sint-Amands ‘The phantom tree company’, zo heet de nieuwe, Klein-Brabantse klimaatbeweging die stiekem bomen plant op braakliggende percelen. “We kiezen gronden uit die eigendom zijn van de overheid, zo helpen we onze politici meteen een handje.”

“Onze beweging bestaat uit een groep mensen die begaan zijn met de gevolgen van de klimaatopwarming. We zijn de passieve houding van politici in binnen- en buitenland tegenover dit grote milieuprobleem beu, en wilden daarom zelf iets doen”, klinkt het bij de groep, die anoniem wil blijven.

Stiekem

“Ons doel is om op braakliggende gronden van de overheid of de intercommunales inheemse bomen aan te planten. We zijn er immers van overtuigd dat dit wél een manier is om een verschil te maken in de strijd tegen de opwarming. Onze plantacties vinden stiekem plaats, omdat we geen tijd willen verliezen met het wachten op vergunningen, overheidsbeslissingen of politieke besluitvorming.”

De eerste actie van ‘The phantom tree company’ is ondertussen een feit. “We plantten vorige week tijdens een nachtelijk uitstapje met tien mensen zo’n 300 bomen: berk, eik, els, hulst en meer. Je vindt het nieuwe bos op het braakliggend terrein van De Vlaamse Waterweg in de Gansbroekstraat in Puurs-Sint-Amands, vlakbij de A12. De komende maanden volgen zeker nog soortgelijke acties.”

Inspiratiebron

“We hopen ook dat we als ‘The phantom tree company’ een inspiratiebron kunnen zijn voor andere jongeren, in andere streken in België én het buitenland. Door samen duizenden bomen te planten, maken we kans om de gevolgen van de klimaatopwarming te beperken.”

“Het is zeker niet onze bedoeling om een kruistocht tegen de overheid te beginnen. Wij hopen zelfs op het tegenovergestelde: dat de politici onze acties zien als het begin van meer en gecoördineerde acties voor het milieu. We zijn dus eerder bondgenoten dan tegenstanders, en hopen dat de overheid onze bomen daarom ook ongemoeid laat.”