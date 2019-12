'Storingen aan spoorlijn 52 hopelijk in februari achter de rug’ Els Dalemans

23 december 2019

13u35 1 Puurs-Sint-Amands De storingen aan spoorlijn 52 tussen Puurs en Antwerpen moeten in februari 2020 achter de rug zijn. Dat laat Infrabel weten aan de gemeente Puurs-Sint-Amands, na klachten van inwoners.

Het was gemeenteraadslid Els Knoops (Groen) die het probleem signaleerde. “In augustus werd de Nijverheidsbrug over het Zeekanaal in Ruisbroek volledig gemoderniseerd. Door die werken zou het aantal storingen volgens Infrabel met de helft moeten afnemen. Maar de voorbije maanden waren er meermaals problemen, zowel tijdens de ochtend- als avondspits. Dit is enorm frustrerend voor de vele reizigers op deze toch wel drukke spoorlijn. Kunnen wij als gemeente iets doen om het probleem op te lossen?”, vraagt Knoops zich af.

Kinderziektes

“Wij werden van deze problemen niet ingelicht, noch door Infrabel, noch door de Vlaamse Waterweg. Uiteindelijk hebben we zelf de nodige telefoontjes gedaan, en uit de antwoorden die we kregen blijkt dat de brug sinds de modernisering met kinderziektes kampt. Bovenop waren er de jongste weken storingen door nachtvorst en storm”, reageert schepen van mobiliteit Alex Goethals (CD&V).

Kleine afstellingen

“De voorbije maanden werd ‘s nachts al meermaals aan de brug gewerkt om nog een reeks verschillende kleine afstellingen te doen, maar het probleem is nog niet helemaal opgelost. Infrabel plant ook de komende weken nog een aantal aanpassingen, men mikt op februari 2020 als einddatum om alles volledig op punt te stellen.”

Vervangbussen

“Het blijft voor de reizigers dus nog 2 maanden bang afwachten of ze wel op hun bestemming zullen geraken. Wanneer de treinen niet rijden, worden er wel vervangbussen ingelegd maar ook deze oplossing is allesbehalve ideaal. De bussen moeten immers langs de Boomsesteenweg rijden, waar het door werken ook vaak filerijden is. Wij betreuren de situatie, en vroegen Infrabel om een betere communicatie naar ons toe, maar meer kunnen wij als gemeentebestuur spijtig genoeg ook niet doen.”