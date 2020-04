‘RUP Fabiolapark’ moet nieuw woonproject voor mensen met beperking mogelijk maken



Els Dalemans

28 april 2020

17u16 0 Puurs-Sint-Amands Met de opmaak van een nieuw RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) Fabiolapark wil de gemeente Puurs-Sint-Amands een woonproject voor mensen met beperkingen mogelijk maken. “Achteraan het bestaande seniorencomplex in Kalfortdorp is nog heel wat ruimte. Een project rond begeleid zelfstandig wonen zou hier perfect passen”, zegt burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V).

“Met de opmaak van het RUP Fabiolapark willen we de bestemming van dit gebied, dat een restant van het woonuitbreidingsgebied en een stukje groenvallei omvat, wijzigen. Zo kan de eigenaar, Seniorie De Brug, hier een kleinschalig project realiseren, dat mooi aansluit bij de huidige bebouwing. Het doel is hier een specifiek project voor zelfstandig wonen onder begeleiding voor mensen met een beperking te realiseren.”

Geen mastodont

“Concreet zou het gaan om de bouw van een twintigtal studio’s met een gemeenschappelijke ruimte. Er staat dus zeker géén mastodont op de planning. De combinatie met de bestaande seniorie is ideaal, omdat hier bijvoorbeeld al de klok rond permanentie aanwezig is. Dit project is ook absoluut geen aanslag op de achterliggende open ruimte, integendeel zelfs. We geven het woonuitbreidingsgebied met de opmaak van dit nieuwe RUP immers een zachte functie.”

Gevoelig gebied

De oppositiepartijen uitten hun bezorgdheid over de plannen. “Wij vragen het bestuur om zeker niet té veel bebouwing toe te laten in dit gebied, meer bebouwing in de richting van de Molenbeek kan voor ons absoluut niet”, waarschuwt Peter Lemmens (Vlaams Belang). Ook Els Knoops (Groen) en Heiko Van Muylder (KR8!) stellen zich vragen bij het project: “Het gaat hier om een kleine uitbreiding voor een heel specifieke woonvorm, en dat is een goede zaak. Maar dit is heel gevoelig gebied, daarom stellen wij ons de vraag of er net hier nog bijgebouwd moet worden. ”