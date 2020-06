‘PLEiT voor het PLE!N’ opnieuw in actie tegen bouwplannen 20 woningen: “Laat ons praten over wat wél leefbaar is” Els Dalemans

19 juni 2020

13u50 0 Puurs-Sint-Amands De actiegroep ‘PLEiT voor het PLE!N’ uit Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands) start een nieuwe geldinzameling. “We blijven vechten tegen de plannen voor de bouw van 20 woningen in de Nieuwstraat. De Raad voor Vergunningsbetwistingen gaf ons gelijk, maar de provincie en sociale huisvestingsmaatschappij Woonveer blijven doorgaan. Ook wij stoppen echter niet voor de plannen worden aangepast”, klinkt het.

Al sinds 2018 protesteren de bewoners van de Nieuwstraat in Ruisbroek tegen de plannen van Woonveer om 20 nieuwbouwwoningen te bouwen. “De verouderde woningen langs het plein in onze straat werden gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe huizenrij. Maar bij de voorstelling van de plannen bleek plots dat maar liefst de helft van het plein zou verdwijnen. We krijgen een nieuwbouwproject met maar liefst drie bouwlagen en 20 wooneenheden in de plaats.”

Ontmoetingsplek

“Wij vrezen dat dit project de hele buurt zal domineren. Het open zicht verdwijnt, net als onze speelplek voor de kinderen, ontmoetingsplek voor warme zomeravonden én heel wat parkeerplaatsen. We protesteerden daarom bij de provincie tegen de bouwvergunning die de gemeente Puurs-Sint-Amands afleverde. De Provinciaal Stedenbouwkundig Ambtenaar (PSA) steunde onze argumenten, maar de Deputatie keurde het dossier tóch goed. Daarop trokken we naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die de goedkeuring weer vernietigde.”

Geldinzameling

“We hebben dus al een veldslag gewonnen, maar de oorlog nog niet. We gingen immers praten met het provinciebestuur, in de hoop daar ook gehoord te worden, maar zonder resultaat. Op dit moment loopt de procedure opnieuw, voor exact hetzelfde woonproject. Ook wij starten nu een nieuwe procedureronde, en organiseren een nieuwe geldinzameling -de verkoop van flesjes handontsmetting- om de kosten van een nieuwe rechtszaak te betalen. We zouden dit liever niet doen, en samen met de sociale huisvestingsmaatschappij bekijken welke plannen voor beide partijen wél haalbaar zijn. De huisjes die vroeger langs het plein stonden, hinderden niemand. Zo’n kleinschalig project past hier veel beter dan een mastodont.”

Veel tijd, geld en energie

Directeur van Woonveer Bart Smets vreest dat praten niet meer helpt. “De buurt is pas beginnen protesteren toen we de bouwvergunning al op zak hadden. Men heeft het geheel kunnen vertragen, maar nu we het dossier beter hebben onderbouwd krijgen we weer groen licht van de provincie. Onze taak is om de woningnood aan te pakken en het verouderde patrimonium te moderniseren, daar zou de buurt net blij om moeten zijn.”

“In dit dossier is ondertussen al heel veel tijd, geld en energie gekropen, wij willen na jaren vertraging graag éindelijk beginnen bouwen. De subsidies van de hogere overheid liggen klaar, die willen we niet verliezen. De bestaande plannen in de prullenmand gooien en opnieuw beginnen is dan ook geen optie.”

Meer info over de geldinzameling via Facebook: PLEiT voor het PLE!N