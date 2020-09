‘Oeverloos’ combineert abstract werk en pure poëzie in Verhaerenmuseum Els Dalemans

11 september 2020

15u12 1 Puurs-Sint-Amands ‘Oeverloos’, zo heet de nieuwe tentoonstelling die vanaf zondag het Emile Verhaerenmuseum in Puurs-Sint-Amands inpalmt. “Guy Leclercq en Roland Jooris brengen met hun geometrisch, abstracte werken en uitgepuurde poëzie samen een prachtige hommage aan Emile Verhaeren”, zegt conservator Rik Hemmerijckx.

“Leclercq en Jooris werkten al meermaals samen, voor dit project liezen ze zich inspireren door de Schelde en de figuur van de dichter Emile Verhaeren. Beide kunstenaars leven in de directe nabijheid van de Schelde, maar voor het eerst stellen ze die stroom, samen met de thema’s van Verhaeren, centraal in hun werk.”

In dialoog

“De directe aanleiding voor deze tentoonstelling is de publicatie ‘Oeverloos. Hommage aan Emile Verhaeren’ van uitgever Octave de Achtste. In de uitgave gaan de gedichten van Roland Jooris in dialoog met de schilderingen van Guy Leclercq. In deze expo gaan we nog een stap verder, en bekijken we ook de andere boekprojecten die Roland Jooris en Guy Leclercq samen realiseerden.”

Beiroet

“Guy Leclercq staat bekend om zijn geometrische, abstracte vormentaal met vooral grijze tinten, gebroken witvlakken en hermetische zwarten. Hij studeerde aan het Sint-Lucas Instituut in Gent en aan de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. In 1965 kreeg hij zijn eerste persoonlijke tentoonstelling in Brussel, daarna volgden expo’s in Oostende, Gent, Antwerpen, Parijs, Amsterdam en zelfs Beiroet.”

Roger Raveel

“Roland Jooris is dichter en kunstcriticus, verschillende van zijn bundels waren bibliofiele uitgaven waaraan gerenommeerde kunstenaars als Raoul De Keyzer, Roger Raveel, Antoon De Clerck, Karel Dierickx en dus ook Guy Leclercq meewerkten. Jooris was actief in de redacties van verschillende literaire tijdschriften, van 1999 tot 2005 leidde hij ook het Roger Raveelmuseum te Machelen-aan-de-Leie.”

De tentoonstelling ‘Oeverloos’ bezoeken kan van 13 september tot en met 29 november, van dinsdag tot zondag van 11-18 uur in de E. Verhaerenstr. 71 in Puurs-Sint-Amands. www.emileverhaeren.be