‘Makers against corona’ snijden bandjes voor verzorgenden: “Elastieken van mondmaskers doen al na enkele uren pijn” Els Dalemans

08 april 2020

12u59 0 Puurs-Sint-Amands Met een eigen variant op de ‘surgical mask strap’ willen de Makers against corona uit Klein-Brabant het werk van vele verzorgenden iéts comfortabeler maken. “De elastieken van de mondmaskers doen al na enkele uren pijn aan de oren. Met deze plastieken bandjes kunnen we dat heel eenvoudig oplossen”, zegt Pieter De Mil.

“We werden gecontacteerd door een verpleegkundige uit het AZ Rivierenland in Bornem. Zij meldde ons dat de mondmaskers die iedereen in het ziekenhuis soms wel 12 uur lang moet dragen, al na enkele uren behoorlijk pijn doen. Het probleem zit vooral bij de elastieken, die achter de oren gedragen worden. De verpleegkundige ging online op zoek naar een oplossing, en kwam zo uit bij ‘surgical mask straps’. Dit kleine plastieken bandje is een handig hulpmiddeltje om de rekkers op de juiste plaats te houden en de oren niet te belasten”, zegt De Mil.

Lasersnijder

“Je kan de straps zelf printen met een 3D printer, maar we vrezen dat het resultaat dan niet voldoende goed ontsmet kan worden en dus niet geschikt is voor de medische sector. Daarom hebben wij het ontwerp voor de 3D-printer omgezet naar een exemplaar voor onze lasersnijder. Zo kunnen we deze bandjes zelf maken in ons lokaal van Bender Makerspace/FabLab Klein-Brabant in Puurs. We werken met transparante PETG-plaat, hetzelfde materiaal dat we ook gebruiken voor onze ‘face shields’ of gezichtsschermen. Het grote voordeel is dat ook deze straps heel makkelijk te reinigen is met detergent en te ontsmetten met alcohol zonder dat ze troebel worden.”

Eerste ontwerp

“We hebben ons eerste ontwerp klaar, dat kan nu door enkele verpleegkundigen uitgetest worden en daarna eventueel nog verbeterd worden. Als het resultaat werkt, gaan we in productie en bieden we de straps online aan. Iedereen die interesse heeft, houdt dus best onze website MakersAgainstCorona.org in de gaten.”