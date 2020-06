“Maak huisvuilzakken niet alleen groter, maar ook goedkoper” Els Dalemans

16 juni 2020

10u55 0 Puurs-Sint-Amands Nu de gemeente Puurs-Sint-Amands Nu de gemeente Puurs-Sint-Amands de grootte van de huisvuilzakken wijzigt , vraagt Vlaams Belang ook meteen een prijsaanpassing. “Het geplande nieuwe formaat wordt iets groter, maar niet zoals voorheen. Dan mag ook de prijs dalen”, zegt Peter Lemmens. “Onze huisvuilzakken zijn en blijven de goedkoopste in de regio” reageert schepen Alex Goethals (CD&V).

“Afvalintercommunale IVAREM paste op 1 januari 2020 ook in Puurs-Sint-Amands het formaat van de huisvuilzakken aan. De inhoud van de zak werd met 20 procent verminderd, maar de kostprijs bleef 2 euro. Dit volumeverlies is dus eigenlijk een verkapte belastingverhoging. De verkleining van de huisvuilzakken is dan ook bij een flink deel van de bevolking in het verkeerde keelgat geschoten”, zegt Lemmens.

Prijsaanpassing

“Na protest van de inwoners en eerdere opmerkingen tijdens de gemeenteraad, kan het formaat nu plots tóch aangepast worden. Maar het voorgestelde nieuwe formaat ligt tussen het oude en het nieuwe. Wij vragen daarom een prijsaanpassing, in verhouding tot het verminderde volume. Wij stellen voor om voor een huidige zak van 80 centimeter geen 2 euro maar 1,6 euro te vragen, en de toekomstige huisvuilzakken van 90 centimeter te verkopen aan 1,8 euro.”

Betere kwaliteit

Ook N-VA steunde het voorstel van Vlaams Belang, oppositiepartij KR8! onthield zich bij de stemming. Meerderheidspartij CD&V stemde de prijsaanpassing weg. “Het is IVAREM die het formaat van de huisvuilzakken wou aanpassen, wij niet. Nu we zien dat zowel de grootte als de kwaliteit niet volstaan, gaan we voor een nieuwe bestelling met groter formaat en betere kwaliteit”, zegt schepen Goethals.

Goedkoper

“We behouden de prijs van 2 euro voor een grote zak en 1 euro voor een kleiner exemplaar, zo blijven we nog altijd goedkoper dan andere gemeenten. In Bornem kost een zak 2,3 euro, in Mechelen zelfs 2,5 euro. Vór de gemeentefusie waren de huisvuilzakken in Sint-Amands bovendien kleiner dan óns geplande nieuwe formaat, dus lang niet alle inwoners gaan er met deze aanpassing op achteruit.”