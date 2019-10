'Liezele Foort' wil kermis in dorp nieuw leven inblazen Els Dalemans

03 oktober 2019

10u22 1 Puurs-Sint-Amands ‘Liezele Foort’, zo heet de groep inwoners die de jaarmarkt en bijhorende kermis in het dorp nieuw leven wil inblazen. “Onze vaste stek is de prachtige Sint-Jozefkerk, waar we van vrijdag 4 tot en met zondag 6 oktober allerlei activiteiten organiseren”, zegt Jonas Pauwels namens de ploeg.

“Net als in veel andere dorpen nam ook in Liezele de interesse voor de jaarmarkt en kermis af. Maar in Kalfort bijvoorbeeld, lukt het met nieuwe initiatieven en leuke activiteiten wél om mensen samen te brengen. We richtten daarom ‘Liezele Foort’ op en gingen brainstormen over de mogelijkheden. Eén van de gekke ideeën was het gebruik van de kerk: die ligt immers midden in het dorp. Tot onze grote vreugde gaf de kerkfabriek groen licht en hadden we meteen een prachtige locatie.”

Kerkcafé

“Voor de inrichting van de kerk gingen we aankloppen bij de kringloopwinkel. Het resultaat is een charmant ‘kerkcafé’, dat meteen ook een winkel is. Alle meubels die er tijdens het kermisweekend worden gebruikt, zijn ook te koop en kunnen op zondag worden opgehaald. We starten vrijdagavond met ‘Achter ‘t werk in de kerk’, een gezellige avond vol drankjes en hapjes om het kermisweekend in gang te trappen. Om in het thema te blijven, zal je bijvoorbeeld kunnen betalen met hosties.”

Estafette-Foorloop

“Op zaterdagnamiddag gaan we de sportieve toer op, met een kidsrun en onze eerste ‘Liezelse estafette-Foorloop’. Een beetje competitie kan nooit kwaad! Langsheen het parcours organiseren we optredens voor extra sfeer. We sluiten zaterdag af met een meezingavond in onze kerk. Op zondag starten we vroeg met yoga, gevolgd door een aperitiefconcert. In de namiddag opent het kerkcafé weer de deuren, met dit keer extra kinderanimatie.”

Elkaar versterken

“Het doel is om van ‘Liezele Foort’ een vast begrip in het dorp te maken. Ons programma is gevulder dan we hadden gehoopt, omdat zó veel mensen spontaan mee hun schouders wilden zetten onder dit project. We versterken ook meteen de activiteiten van de andere verenigingen in het dorp, zoals de lokale Chirogroep die een quiz, restaurant en fuif organiseert. Samen willen we de mensen uit Liezele weer samenbrengen, en vooral véél plezier maken.”

Meer info via Facebook: ‘Liezele Foort’