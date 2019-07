‘Jolly Jumper Party’ blaast 20 kaarsjes uit: “Na grote groei ligt focus nu op nog meer kwaliteit” Els Dalemans

31 juli 2019

13u28 3 Puurs-Sint-Amands Twintig jaar geleden organiseerde KLJ Oppuurs de eerste editie van de ‘Jolly Jumper Party’. Nu twee decennia later is de fuif van toen uitgegroeid tot een stevig feestweekend, dat jaarlijks meer dan 3.500 bezoekers lokt. “Na de grote groei focussen we nu op nog meer kwaliteit”, zegt Rani De Wolf van KLJ.

Op vrijdag 2 augustus wordt aan de Meir in Oppuurs de aftrap gegeven van de 20ste ‘Jolly Jumper Party’. “We pakken uit met drie stages en enkele grote namen. In onze Prairietent verwachten we dj DARK-E, Jan Vervloet en Partyshakerz. In onze Saloon zorgen de dj’s van de Sixth Sense Music voor een stevig feestje. Op onze buitenstage ‘The Dalton’s Place’ vind je Fristi D’Agostino en Co”, somt De Wolf op.

“Niet alleen op muzikaal vlak leggen we de lat hoger. Om deze jubileumeditie te vieren, breiden we ook uit met een gloednieuwe VIP in de Prairietent, een groter aanbod aan snacks, we serveren speciale cocktails... Het mag allemaal net iéts meer zijn. In het verleden gingen we vooral voor meer podia en meer oppervlakte. Nu ligt de focus op nog meer kwaliteit.”

“Volgens de traditie sluiten we ons feestweekend op zondag 4 augustus weer af met de KLJ Happening. We verwachten al meer dan 300 mensen voor de barbecue, verder is er een behendigheidswedstrijd voor tractoren en gratis kinderanimatie zoals een springkastelendorp, grime en een circusworkshop.”

www.jollyjumperparty.be