‘Fortnite-pedofiel’ die zijn slachtoffertjes leerde kennen via videogame krijgt vijf jaar cel voor aanranding Tim Van der Zeypen

13 februari 2020

09u30 0 Puurs-Sint-Amands De rechters in Mechelen hebben een 21-jarige man uit Puurs-Sint-Amands schuldig bevonden aan aanranding van minderjarige. Hij moet vijf jaar naar de gevangenis. Zijn slachtoffertjes leerde hij kennen via Fortnite of op speelpleinen.

De bal ging vorig jaar aan het rollen. Op dat moment stond hij al onder voorwaarden na een eerdere en gelijkaardige veroordeling door de rechtbank in Mechelen. Toen duidelijk werd dat man nog steeds contact had met minderjarigen terwijl dit niet meer mocht, greep het gerecht in.

In totaal zou hij contact hebben gehad met en zevental jongeren. Die had hij leren kennen via het computerspel Fortnite. Tijdens dat spel begon hij met zijn latere slachtoffers te chatten. Daarin deed hij zich onder meer veel jonger voor en probeerde hij met hen af te spreken.

Zwemmen

“Veelal wou hij met hen gaan zwemmen maar gelukkig konden de ouders dit steeds tijdig tegenhouden”, zei het openbaar ministerie vorige maand op zitting. “Gelijktijdig kwam er een andere klacht binnen. Zo had hij een jongetje aangerand tijdens het babysitten.”

Bij het uitlezen van de gsm bleek dat hij naast cyberlokking ook nog regelmatig om naaktfoto’s of filmpjes vroeg waarop de slachtoffers zich moesten bevredigen. Verder kwam er ook nog voyeurisme aan het licht. Zo had hij na het sporten een vriend gefilmd tijdens het douchen.

Recidivisme

“Meneer beschouwt dit blijkbaar als niet problematisch of niet seksueel. Wij wel”, klonk het nog op zitting. Het tilde zwaar aan de feiten, noemde hem een ‘harde kern pedofiel’ omwille van het recidivisme en eiste een celstraf van vier jaar effectief.

De feiten werden door de 21-jarige niet betwist. Zijn advocaat vroeg wel om niet in te gaan op de vier jaar cel. Hij vertelde de rechtbank dat de twintiger inmiddels beseft dat hij een ernstig probleem heeft en in behandeling wil gaan maar na een maand beraad, bleken de rechters daar weinig rekening mee te houden.

Het is onrustwekkend dat er tijdens jouw verblijf in de gevangenis documenten met seksueel getinte scenario’s werden gevonden Rechter Jessica Bourlet

Vijf jaar

“Eender welke gunsten lijken ons onmogelijk omdat meneer op het moment van deze feiten al onder voorwaarden stond", motiveerde voorzitster Jessica Bourlet haar beslissing. “Bovendien is het ook onrustwekkend dat er in uw cel documenten werden gevonden met daarin seksueel getinte scenario's.”

De rechters veroordeelden hem uiteindelijk tot een celstraf van vijf jaar effectief. Dat is maar liefst een jaar meer dan wat het parket had gevorderd. Een van de slachtoffers stelde zich burgerlijke partij en kreeg een morele schadevergoeding van 1.000 euro.

Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.