"Flexbus moet ook naar Breendonk rijden": Mobiliteitsschepen pleit voor uitbreiding proefproject

20 september 2019

Puurs-Sint-Amands Een uitbreiding van de Flexbus naar deelgemeente Breendonk, dat is de uitdrukkelijke vraag van mobiliteitsschepen van Puurs-Sint-Amands Alex Goethals (CD&V). "Het is absurd dat we heel Klein-Brabant laten deelnemen aan dit proefproject, behalve één dorp." De Lijn belooft de vraag te onderzoeken.

Sinds 2 september rijdt in Klein-Brabant geen Belbus maar een Flexbus rond. Het proefproject van De Lijn, de gemeenten Bornem en Puurs-Sint-Amands en IGEMO wil het aantal reizigers in de regio met 4,3 procent doen toenemen. Het systeem wordt gedurende een halfjaar uitgetest, maar Goethals vraagt De Lijn nu al om een eerste aanpassing.

“Breendonk hoort erbij”

“Bewoners van Klein-Brabant zijn nog te veel aangewezen op de wagen, met deze Flexbus willen we hen aanmoedigen om voor het openbaar vervoer te kiezen. Maar het is absurd dat in heel Klein-Brabant één deelgemeente, namelijk Breendonk, niet tot dat Flexbusgebied hoort. Ook hier hebben oudere inwoners moeite om op een vlotte manier bijvoorbeeld naar het ziekenhuis AZ Rivierenland in Bornem te geraken.”

“De verklaring van De Lijn voor deze beslissing is het feit dat er al genoeg reguliere busverbindingen zijn in Breendonk. Deze bussen rijden echter naar pakweg Brussel, maar het is niet mogelijk om deze te gebruiken om je vlot te verplaatsingen binnen Klein-Brabant. Dat is natuurlijk net wél de bedoeling van onze Flexbus. Laat ook deze inwoners dat nieuwe systeem uittesten.”

4 kilometer extra

“De dichtstbijzijnde Flexbus-halte op dit moment is het stoppunt aan Aspot. Van daaruit is het nog twee kilometer tot in het centrum van Breendonk. Een extra halte aan de kerk of aan dienstencentrum Paepenheide kan volgens ons dus écht niet zo onoverkomelijk moeilijk zijn. Er zullen wel aanpassingen nodig zijn voor die extra rit van 4 kilometer, maar dat moeten we samen verder uitwerken.”

“Vanuit de gemeenten Puurs-Sint-Amands en Bornem doen we inspanningen om dit systeem te promoten. Zo zijn de normale tarieven van De Lijn van toepassing op de Flexbus, maar we hebben in Klein-Brabant een derdebetalerssyteem ingevoerd waarbij we tussenkomen in de prijs van een rit met de Flexbus. Wij willen die stijging van 4,3 procent halen, hopelijk De Lijn ook. Ik verwacht begin oktober te weten of deze uitbreiding mogelijk is.”