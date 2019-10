“Dringend grotere fietsenstalling nodig aan treinstation” Els Dalemans

16 oktober 2019

18u41 0 Puurs-Sint-Amands Oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang vragen een dringende uitbreiding van de fietsenstallingen aan het treinstation in Puurs (Puurs-Sint-Amands). “Fietsers laten hun tweewielers nu overal in de buurt achter, vastgemaakt aan paaltjes en verkeersborden”, zegt N-VA fractievoorzitter Jan Van Camp.

“Het treinstation in Puurs wordt druk gebruikt door onze inwoners, maar het gevolg is dat de fietsenstalling -zeker tijdens de ochtendspits- bomvol staat. Een tiental plaatsen wordt ingenomen door deelfietsen van van Mobit en Pfizer, dit zijn natuurlijk goede initiatieven maar zij zorgen voor nog meer plaatsgebrek. Het gevolg is dat fietsen overal in de buurt van het station worden achtergelaten, vastgelegd aan paaltjes of verkeersborden”, zegt Van Camp.

Probleem wordt groter

“Het geheel toont niet alleen slordig, het komt ook de veiligheid in de drukke stationsbuurt niet ten goede. Wij gaan ervan uit dat er in de toekomst alleen nog maar meer mensen gebruik gaan maken van de fiets en de trein om de files te vermijden, en het probleem dus nog groter zal worden. Daarom dringen wij er bij de meerderheid op aan om het station van Puurs van meer fietsenstallingen te voorzien.”

Dringend op zoek naar ruimte

Ook Peter Lemmens (Vlaams Belang) pleit voor een uitbreiding van het aantal plaatsen. “Wij hebben hier in het verleden al meermaals op gewezen, maar er is de voorbije maanden of jaren geen gehoor gegeven aan deze vraag. Als men toen al aan een oplossing had gewerkt, moest men nu niet zo dringend op zoek naar meer ruimte. Maar het is nu wél duidelijk dat er snel iets moet gebeuren.”

Overleg met Infrabel

Burgemeester van Puurs-Sint-Amands Koen Van den Heuvel (CD&V) geeft toe dat er inderdaad een probleem is. “We hebben Infrabel een brief gestuurd met de vraag om zo snel mogelijk te overleggen over een dringende uitbreiding van de fietsstallingen. We zouden deze immers op het terrein van Infrabel moeten plaatsen, Puurs-Sint-Amands kan hier niet zomaar zelf over beslissen. Tot nu toe kregen we echter nog geen antwoord, we zullen wat meer druk zetten om zo snel mogelijk een datum voor overleg te prikken. Als het nodig zou zijn -om dit dossier te versnellen en vergemakkelijken- willen we desnoods ook vanuit het gemeentebestuur een deel van de investering dragen.”