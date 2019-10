Drama nipt vermeden nadat er ’s nachts verwoestende woningbrand uitbreekt:

“Gelukkig is hun kind beginnen wenen” TVDZM

30 oktober 2019

13u45 18 Puurs-Sint-Amands “Hier is een drama vermeden”, luidt het in de Jan De Donckerlaan. Vannacht brak er omstreeks 2.45 uur een felle brand uit in de woning van een gezin van vijf. Die werd pas opgemerkt nadat een van de kinderen van het gezin werd gewekt door de rookontwikkeling en begon te wenen. De zware brand vernielde de volledig woning. Het gezin wordt opgevangen bij familie.

Op het moment dat de brand werd opgemerkt, was die volledig in ontwikkeling. De benedenverdieping stond in lichterlaaie maar het gezin geraakte als bij wonder nog net op tijd buiten. In paniek werd er naar de brandweer gebeld en werd ook de jongste telg van het gezin al overgebracht naar familie in de buurt. “Bij aankomst van de brandweer ging het om een uitslaande brand”, vertelt de Puurse noodplanambtenaar Tinneke Dereymaeker. “Onze brandweermannen kregen het vuur snel onder controle maar de ravage is bijzonder groot.”

Onze brandweermannen kregen het vuur snel

onder controle maar de ravage is bijzonder groot Tinneke Dereymaeker, noodplanambtenaar Puurs-Sint-Amands

Bij de brand raakte niemand gewond maar twee leden van het gezin, de moeder en een van de kinderen, ademden wel te veel rook in. “Zij werden afgevoerd naar het ziekenhuis met een rookintoxicatie”, gaat Dereymaeker verder. Moeder en zoon kregen er extra zuurstof toegediend en mochten het ziekenhuis naar verluidt al opnieuw verlaten. “Het gezin kan momenteel worden opgevangen bij familie maar ook onze gemeente voorziet indien nodig nog opvang”, klink het nog bij de noodplanambtenaar.

Veel schade

De woning raakte bij de brand zwaar beschadigd. De volledige inboedel op zowel het gelijkvloers als op de eerste verdieping ging op in de vlammen. Verder was er ook nog heel wat roet- en waterschade. De brandweermannen slaagden er ook nog in om een mobilhome, die naast de woning stond geparkeerd, te redden.

Verder kon de Bornemse brandweerpost van Hulpverleningszone Rivierenland voorkomen dat het vuur oversloeg naar de aanpalende woning. “De bewoners van die woning waren niet thuis. Zij waren op vakantie. We hebben contact opgenomen met gezin. De vader van het gezin kwam intussen al poolshoogte nemen”, aldus Dereymaeker. “De woning liep rookschade op en er moest worden geventileerd.”

Geëvacueerd

Ook de bewoners van het derde huis in de rij werden dinsdagnacht gewekt en moesten hun woning verlaten. “Het was best schrikken”, zegt buurvrouw Els. “Aan de deur stond plots politie en brandweer. We moesten de woning meteen verlaten.” Tijd om hun aan te kleden hadden ze niet meer. “Alles moest heel snel gaan. Toen beseften we dat het ernstig was”, klinkt het nog. Het gezin bracht noodgedwongen de nacht door bij familie.

Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niet veel geweten. Naar verluidt zou de brand zijn ontstaan in de keuken van de woning. Woensdagochtend lichtte de politie van Klein-Brabant het parket van Mechelen in. “De oorzaak is momenteel nog niet meteen duidelijk”, meldt een parketwoordvoerder. “Naast het labo werd er ook nog een branddeskundige aangesteld. Ook die zal nog ter plaatse komen.”