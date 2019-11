'Dag van het woord' in Sint-Janskerk Els Dalemans

27 november 2019

18u19 0 Puurs-Sint-Amands Op zondag 1 december vindt de ‘Dag van het woord’ plaats, niet toevallig op de eerste zondag van de advent. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen wordt dan voorgelezen uit de bijbel. Ook de pastorale zone Bornem en Sint-Amands neemt deel.

“Wij verzamelen op 1 december in de Sint-Janskerk in Oppuurs (Puurs-Sint-Amands). Dan begint een nieuw kerkelijk jaar, waarin het evangelie van Matteüs centraal staat. Tijdens deze ‘Dag van het Woord’ lezen we daarom de hoogtepunten uit dit evangelie luidop” zegt Pastoraal coördinator Inge Hauchecorne.

“Om de verhalen van 2000 jaar geleden toch heel actueel te maken voor iedereen vandaag, brengen we ze op verschillende manieren: door voor te lezen, via beeld, vanuit het dagelijkse leven, met een filmfragment, … Na het programma ‘Woorden uit Matteüs’ om 14 uur volgt rond 14 uur een ontmoetingsmoment en de gelegenheid om bij koffie en gebak na te praten. Jong en oud, thuis in de bijbel of niet, gelovig of zoekend: iedereen is welkom.”

De ‘Dag van het Woord’ vindt plaats op zondag 1 december 2019 om 14 uur in de Sint-Janskerk in Oppuursdorp 15 in Oppuurs (Puurs-Sint-Amands). De toegang is gratis.