“Corona, corona, motherfuckers”: twintiger die spuwde naar politie-inspecteurs blijft maand langer in de cel Tim Van Der Zeypen

14 april 2020

18u00 0 Puurs-Sint-Amands De raadkamer in Mechelen heeft de aanhouding van een 28-jarige illegaal verlengd met één maand. Afgelopen weekend spuwde hij naar twee politie-inspecteurs van de politiezone Klein-Brabant tijdens een overbrenging naar het politiekantoor.

De twintiger werd afgelopen vrijdagavond tegengehouden door een politieploeg op de Dendermondsesteenweg in Puurs-Sint-Amands. Hij was met zijn fiets onderweg naar Antwerpen. De politie-inspecteurs controleerden hem in het kader van het niet naleven van de coronamaatregelen.

Oorspronkelijk bleek hij goed te willen meewerken, maar uiteindelijk keerde hij zich naar de politie-inspecteurs. Er ontstond wat geduw en trekwerk. Ook de politiecombi moest er naar verluidt aan geloven. De jongeman begon te trappen en te slaan op de combi.

Hierop werd uiteindelijk beslist om de jongeman te arresteren en mee te nemen naar het politiekantoor in Bornem. Tijdens de rit ging het van kwaad naar erger. De man begon plots “Corona, corona, motherfuckers" te roepen en spuwde naar de agenten.

Smaad en geweld

Na zijn verhoor door de politie werd hij overgebracht naar het gerechtsgebouw in Mechelen. Daar moest zich verantwoorden voor de onderzoeksrechter. Die plaatste hem zaterdag onder aanhoudingsmandaat en stelde hem in verdenking van een bedreiging met aanslag met schijnbaar gevaarlijke stoffen.

Dinsdag verscheen de 28-jarige man voor de raadkamer in Mechelen. Hij werd er bijgestaan door zijn advocaat Erwin Van Goolen. Een onbekende voor het gerecht is de twintiger niet. Een half jaar geleden werd hij naar verluidt nog veroordeeld voor smaad, weerspannigheid en geweld tegenover de politie.

De man beweerde volgens bepaalde bronnen tot slot dat hij geen corona heeft. Toch werd zijn aanhouding vandaag gehandhaafd door de voorzitter van de raadkamer. Hierdoor blijft hij al zeker één maand langer in de cel. Hij riskeert binnenkort een gevangenisstraf van maximum vijf jaar effectief.

In beroep

De twintiger is de derde zogeheten coronaspuwer in de Mechelse regio. Eerder werd er naast een negentienjarige in Mechelen ook nog een dertiger uit Lier opgepakt en opgesloten in de gevangenis na gelijkaardige feiten. Zij verschenen vorige week al voor de raadkamer en zagen hun aanhouding met één maand verlengd.

Hun raadsmannen Bart Vanmarcke en Cédric Monheim lieten inmiddels weten in beroep te gaan tegen deze beslissing. Beiden lieten destijds weten dat hun cliënten de feiten niet betwisten maar hoopten op een vrijlating onder voorwaarden. Hun dossiers komen binnenkort voor op de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen.