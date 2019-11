'Amigos' verspreiden fluo-microbe in Sint-Jan Berchmansinstituut Els Dalemans

14 november 2019

17u53 0 Puurs-Sint-Amands De ‘AMIGOS’, de werkgroep voor ‘Aandacht voor MIlieu en Gezondheid Op School’ verspreidde een bijzondere microbe op campus Kerkplen van het Sint-Jan Berchmansinstituut (Sjabi) in Puurs. “De leerlingen maakten zelf een knap filmpje waarmee ze hun studiegenoten aanmoedigen om meer fluo te dragen”, zegt Michael Bogaerts van Sjabi.

“Het doel van deze actie is om onze leerlingen te sensibiliseren en te motiveren om zich bij donker weer meer zichtbaar te maken in het verkeer. De werkgroep AMIGOS schreef daarom een scenario uit en maakte een ludiek promotiefilmpje. Dat kreeg de titel De FLUO-microbe’, waarbij één fluo-hesje tot leven komt en een eerste leerling besmet. Deze leerling geeft de microbe door, en zo draagt uiteindelijk de hele school een fluo-hesje.”

fluo-controles

“De promofilm is maar één van de acties van onze AMIGOS. Zij organiseren al sinds half oktober onverwachte fluo-controles. De leerlingen die fluo droegen, kregen speculaasjes als beloning. Sinds midden november is het bittere ernst: vanaf nu moeten alle leerlingen zich veilig en zichtbaar in het verkeer verplaatsen. Dat kan gaan over een fluo-hesje, een reflecterende rugzakhoes, een fluo-attribuut aan je boekentas... Een fietshelm dragen levert extra punten op. Als iedereen dit doet, mogen de leerlingen deelnemen aan een superleuke, geheime activiteit op dikketruiendag in februari.”

“Vanuit onze school zijn we erg blij met het enthousiaste team dat vrijwillig de schouders zet onder deze fluo-actie. Charlotte Macken, Brentley Arys, Seppe Bogaerts, Eldar Goiris, Hanne Van Raebroeckx, Kinan Bougrine, Maité De Wachter, Yelle Vanschoenbeek, Dakota De Clerck, Ben Bal en Lars Vastenavondt mogen fier zijn op hun werk!”

Het filmpje bekijken kan via www.facebook.com/sjabicampuskerkplein