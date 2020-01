'8 op een rij' organiseert fietsmarathon voor Kom op tegen Kanker – “Lieve verloor de strijd tegen kanker, wij beloofden haar te blijven fietsen.” Els Dalemans

24 januari 2020

14u18 1 Puurs-Sint-Amands Met een fietsmarathon zamelen de sportievelingen van team ‘8 op een rij’ nu zaterdag 25 januari hun startgeld in voor de ‘1.000 kilometer’ van Kom op tegen Kanker. “Mijn vrouw Lieve was 6 jaar geleden de initiatiefneemster van dit project, en jarenlang onze fanatiekste supporter. Ze overleed in november 2019, maar wij blijven fietsen en geld inzamelen zoals ze ons heeft gevraagd”, zegt Mark Drieghe.

“In 2013 werd bij Lieve borstkanker vastgesteld, en na een operatie, chemo- en radiotherapie volgde een stevige revalidatie. Mijn vrouw wou op dat moment uit dankbaarheid heel graag iets terugdoen voor Kom op tegen Kanker, en we besloten dit te combineren met een sportieve uitdaging. Zo zou ze naar de 1.000 kilometer kunnen toewerken, wat meteen een goede motivatie was om fysiek verder aan te sterken”, zegt Drieghe.

Honderden liters spaghettisaus

“Toen we onze plannen bekendmaakten aan familie en vrienden, vormde zich spontaan een ploeg die mee de schouders zette onder het project. De 1.000 kilometer is immers veel meer dan een fietstocht, er moet ook telkens een grote startsom ingezameld worden. We organiseerden daarom samen een benefietconcert, verkochten wenskaarten, maakten honderden liters spaghettisaus, tapten in de Winterbar... Bij onze eerste deelname konden we zo meteen 3 ploegen inschrijven, en dat werden er elk jaar meer.”

Vurigste supporter

“Maar Lieve werd enkele jaren later opnieuw ziek, een deelname aan de 1.000 kilometer was voor haar te zwaar. Maar ze was onze vurigste supporter, dat hemelvaartweekend was haar hoogtepunt van het jaar. Ze stond erop om tijdens de vierdaagse élke ochtend en élke avond aanwezig te zijn in Mechelen om ons aan te moedigen. Ook doorheen het jaar was ze altijd druk in de weer met de voorbereidingen van onze activiteiten.”

Wens

“Het was één van mijn vrouw haar wensen dat wij zouden blijven geld inzamelen en fietsen, ook als zij er niet meer was. En we houden woord. Lieve overleed op 11 november 2019, twee dagen later stonden haar vrienden samen verse spaghettisaus te koken voor de 1.000 kilometer. Nu zaterdag 25 januari organiseren we de ‘10 uur indoor cycling tegen kanker’ en 3 sessies ‘core stability training’ in Sint-Amands.”

Emotionele editie

“We weten nu al dat het voor onze ploeg een heel emotionele editie van de 1.000 kilometer zal worden. Lieve was de start en de bezieler van dit alles, voor het eerst zullen we in Mechelen vertrekken en arriveren zonder haar in de buurt. Maar het is ook mooi om te zien hoe zij ons samenbrengt: we zijn veel dichter naar elkaar toe gegroeid, onze vriendschap is hechter geworden en we weten nu nóg beter waarom we dit allemaal doen. Lieve kon niet gered worden, maar we kunnen misschien wél anderen helpen.”

---

De fietsmarathon van ‘8 op een rij’ vindt plaats van 8 tot 18 uur in Tennisclub Savanti (Sportlaan 7, Sint-Amands) en de sessies ‘core stability training’ starten vanaf 14.30 uur in de Gemeentelijke turnzaal (Hekkestraat 24, Sint-Amands). Deelnemers én supporters zijn welkom, ook de opbrengst van de hapjes en drankjes gaat naar het goede doel. Giften storten kan op het 1000 km-rekeningnummer BE14-7331-9999-9983 van Kom op tegen Kanker, met als mededeling ‘170-110-977 GIFT’. Meer info over team ‘8 op een rij’ vind je op Facebook.