Zware brand vernielt loods met verzamelobjecten uit Tweede Wereldoorlog Tim Van der Zeypen

31 juli 2019

17u07 0 Putte Een zware brand heeft woensdagnamiddag een opslagplaats vol met memorabilia uit de Tweede Wereldoorlog helemaal vernield. De eigenaars waren met vakantie. Zij keerden intussen huiswaarts. Er raakte niemand gewond.

De brand brak uit rond 15 uur uit. Het was de moeder van de eigenaar van de loods die alarm sloeg. Volgens getuigen was zij aanwezig in een naastgelegen stacaravan wanneer ze werd opgeschrikt door een luide knal. Brandweer en politie kwamen massaal ter plaatse maar op dat moment woedde de brand al bijzonder hevig.

“Bij aankomst sloegen de vlammen uit het dak. De brand ging ook gepaard met een felle rookontwikkeling. Die was al vanaf het aanrijding zichtbaar”, vertelt majoor Bert Michielsen van de Brandweerzone Rivierenland. “Er is meteen gestart met de bluswerken en we kregen de brand snel onder controle.” De loods redden was niet meer mogelijk. Die brandde volledig uit. (LEES VERDER ONDER DE VIDEO)

Collector's items

Momenteel wordt de loods in de Hulsbergstraat onder meer gebruikt als opslagplaats voor verschillende collector’s items uit de Tweede Wereldoorlog van Kamp 44. Hoe groot de ravage is, is nog niet bekend maar mogelijk loopt die hoog op. “De eigenaars zijn erg gepassioneerd in het verzamelen van oorlogsvoertuigen. Wellicht is er zeker een door de brand vernield”, vertelt schoonbroer André.

Hij kwam vanmiddag al poolshoogte nemen. Zijn schoonbroer en diens zoon, beiden eigenaars van de loods, waren nog maar net op vakantie vertrokken. “De zoon kwam net terug van een vakantie in Normandië”, besluit André. “Na het nieuws over de brand zijn ze meteen in hun wagen gesprongen en huiswaarts gereden.”

In shock

Bij de brand raakte niemand gewond. Wel moest de brandweer de bewoner uit een van de naastgelegen woningen helpen bij de evacuatie. Er werd ook nog een ziekenwagen ter plaatse gestuurd. De vrouw die de brand had opgemerkt, had mogelijk iets te veel rook ingeademd en was erg geschrokken door de brand.

In een wei net naast de brandende loods stonden er naast een pony ook nog twee ezeltjes te grazen. Zij werden door de hulpdiensten weggehouden van de brandende loods en raakten niet gewond. Twee politie-inspecteurs van de lokale politiezone Bodukap brachten tot slot ook nog enkele huisdieren van de buurtbewoners in veiligheid.

Lang nablussen

De brandweer moest wel nog een lange tijd nablussen. De loods was namelijk ingestort waardoor de brandweermannen alles opnieuw uit elkaar moest trekken. Alleen zo kon de brandweer zeker zijn dat al het vuur gedoofd was. Dat nam enige tijd in beslag. “De naastgelegen woningen liepen buiten wat beperkte rookschade geen andere schade op”, besluit de brandweermajoor. Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niets bekend.