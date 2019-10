Zonnecenter krijgt inbreker over de vloer en die richt grote ravage aan: “Brandblusser leeggespoten in zonnebankcabines én alle automaten opengebroken” Tim Van der Zeypen

27 oktober 2019

16u45 4 Putte Een inbreker heeft voor heel wat schade gezorgd tijdens een inbraak in zonnecenter Megabruin in Putte. De deur werd geforceerd en eens binnen werden automaten opengebroken, camera’s stuk geslagen en een brandblusser leeggespoten in alle zestien cabines van zonnecenter. Al zeker tot donderdag moet zaakvoerder François Colin de deuren noodgedwongen sluiten. “Tegen dan hopen we te weten of de zonnebanken stuk zijn of niet”, aldus de zaakvoerder.

Al een heel weekend is François samen met zijn medewerkers Gwen en Vicky in de weer om alles op te ruimen in het zonnecenter. Afgelopen vrijdag drong een onbekende man het zonnecenter langs de Mechelbaan binnen. “Hij forceerde de inkomdeur en drong zo naar binnen. Vervolgens is hij eerst nog gaan rondkijken in de zaak en begon hij pas daarna aan zijn rooftocht”, vertelt François. Hiervoor nam de inbreker ruim zijn tijd. Volgens de aanwezige camerabeelden in de zaak was hij ruim anderhalf uur bezig.

In één ruimte werd een betaalautomaat opengebroken met een slijpschijf en werd het geld eruit gestolen, in een andere ruimte ging hij er dan weer vandoor met verschillende producten. “Gaande van zonnecrème tot afslankcrèmes”, vullen Gwen en Vicky aan. “Om de producten te vervoeren gebruikte hij onze wasmanden.” Ondertussen merkte de inbreker vermoedelijk ook de camera’s op in de zaak. “Enkele begon hij af te plakken met tape, anderen werden stukgeslagen met een koevoet”, luidt het nog. “Vervolgens doorzocht hij onze bureelruimte en nam hij naast het geld in onze kassa ook nog alles mee wat niet vast stond.”

Brandblusser

De inventaris werd intussen opgemaakt. De financiële schade loopt mogelijk op tot zo’n 20.000 euro. Al zal het kostenplaatje voor de herstellingswerken van de aangerichte ravage hoger oplopen. Alvorens de dief ervandoor ging met de buit, richtte hij nog heel wat vernielingen aan. “Hij heeft een brandblusser genomen en heeft die volledig leeggespoten”, aldus François. “Niet enkel in de zaak, maar ook in alle cabines van ons zonnecenter. Een gespecialiseerde firma zal nu moeten komen om dit op alles op te ruimen en zal onze zonnebanken moeten komen nakijken.

Of ook de zonnebanken beschadigd raakten, is dus nog niet duidelijk. “Tot die tijd zijn we genoodzaakt om onze zaak te sluiten”, zucht François. “Ik hoop in ieder geval dat er niets aan de zonnebanken is. Anders loopt de financiële schade nog meer op.” Waarom de inbreker na de diefstal de brandblusser leegspoot, is niet duidelijk. Probeerde hij sporen uit te wissen of handelde hij uit frustratie. “Ik vrees het laatste. Omdat hij allicht meer buit dacht te kunnen maken”, aldus François.

Professional

Het zonnecenter in Putte werd in mei 2002 geopend. Het is de eerste inbraak. Enkele jaren geleden werd de zaak al een keer overvallen. Toen raakte één van de medewerkster gewond. De politiezone Bodukap is intussen een onderzoek opgestart. De inbraak is ook duidelijk gefilmd. Op basis van die camerabeelden en sporenonderzoek hoopt de politie de inbreker te kunnen identificeren. “Het leek een professionele inbreker te zijn, maar ik hoop in ieder geval dat de politie hem snel kan inrekenen”, besluit François.