Zomerse woensdagavonden met concerten op verschillende locaties Antoon Verbeeck

19 juni 2019

11u04 0

Vier woensdagavonden tijdens het zomerseizoen staan in Putte in teken van de zomerterrassen, de jaarlijkse reeks concertavonden op verschillende locaties.

De coverband No Excuse trapt de zomerterrassen af op 3 juli aan het gemeenschapslokaal in Grasheide. De week daarna, op woensdag 10 juli, vindt de jaarlijkse meezingevenement ‘Putte Zingt Mee!’ plaats op Kerkplein van Putte. In augustus moet je dan weer aan de kinderopvang De Peulder in Peulis en kinderopvang De Cacetoe in Beerzel zijn. Op 7 augustus speelt Barak Friture enkele bekende Belgische hits in Peulis en in Beerzel krijgen de band Triplex en Discobaar Volle Petrol de eer om op 14 augustus de zomerterrassen af te sluiten.

“De zomerterrassen in de vier Putse deelgemeenten zijn een echte gezinsactiviteit waarbij gemeenschapsvorming, samenzijn en ontspanning centraal staat. Terwijl de jongeren en volwassenen genieten van een drankje en de sfeervolle muziek, kunnen de kinderen zich uitleven op de speeltuin aan de kinderopvanglocaties of op het springkasteel. Er is telkens ook een foodtruck voorzien om de hongerige magen te vullen”, zegt schepen van Cultuur Inge De Bie (Lijst Burgemeester).