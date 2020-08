Zesde editie van maïsdoolhof geopend: “Het was een heel leuke ervaring” Tim Van Der Zeypen

15 augustus 2020

22u00 1 Putte In Putte heeft Kempens Landschap VZW de zesde editie van het maïsdoolhof geopend. Ondanks de huidige coronacrisis. “Een leuke afwisseling voor mensen in hun staycation”, klinkt het bij organisator Philippe De Backer.

Bij het begin van de coronacrisis werd er nog even getwijfeld bij de organisatie. Maar na het ingeven van het evenement in het COVID Event Risk Model én het groen licht kreeg, werd er vanaf de paasvakantie dan toch gestart met de nodige voorbereidingen. Zaterdag ging het maïsdoolhof na een lang voorbereiding dan open. “Met de nodige voorzorgsmaatregelen”, zegt De Backer. “Mensen moeten hun mondneusmasker dragen en moeten de nodige afstand houden. Er zijn ook de nodige handgels aanwezig.”

Ook nieuw dit jaar is dat de organisatie geen openingsfeest organiseerde en het zijn openingsuren langer maakte. “Op deze manier hopen we dat de bezoekers worden gespreid over een hele dag en beperken we veel volk op een kleine plaats”, luidt het nog. Een overrompeling was het op de openingsdag nog niet. Toch stonden er bij de opening al bezoekers te wachten. “Het was een erg leuke ervaring”, vertelt Anja Wouters.

Zij bezocht het doolhof samen met haar man, dochter en een andere gezin. “Onze bubbel”, benadrukt Anja. “We hadden er in het verleden al een keer van gehoord, maar het we hadden het nog nooit gedaan.” Na drie kilometer haalde Anja en haar bubbel de finish. “Het was nog best moeilijk, maar dat maakt het extra leuk”, besluit de vrouw. Het doolhof in Putte is nog open tot eind september.

Praktische informatie:

Locatie:

Peredreef 5, 2590 Putte (België)

Opening:

15 tem 31 augustus: dinsdag tot zondag van 11.00 tot 18.00 uur

Vanaf 1 september: woensdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 18.00 uur

Laatste vertrekt steeds om 17.00 uur

Prijs:

€ 5,00 per persoon

Kinderen tot en met 3 jaar gratis