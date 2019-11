Zaakvoerder (24) van carwash krijgt geldboete TVDZM

22 november 2019

17u35 0 Putte De rechter in Mechelen heeft een 24-jarige man uit Genk veroordeeld tot het betalen van een geldboete van 14.400 euro waarvan enkel 2.400 euro effectief.

De twintiger was zaakvoerder van een carwash in Putte. Bij een inval van de sociale inspectie werden er tal van inbreuken op de sociale wetgeving vastgestel. Zo waren er volgens arbeidsauditeur Gianne Reale drie werknemers niet correct ingeschreven. De carwash legde intussen de boeken neer. De Limburgse zaakvoerder heeft het Mechelse achter zich gelaten en werkt momenteel als hulpkok. Een mede-zaakvoerder (48) uit Antwerpen werd dan weer vrijgesproken door de rechter. Hij beweerde op zitting dat hij al ontslag had genomen op het moment van de inval van de sociale inspectie en legde hiervoor een document neer. Rechter Jessica Bourlet volgde hem.