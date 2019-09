Woning tijdelijk onbewoonbaar nadat elektriciteitskast in garage vuur vat TVDZM

30 september 2019

09u30 0

Hulpdiensten zijn vanochtend omstreeks 8.00 uur moeten uitrukken naar de Bosstraat in Beerzel (Putte). Een elektriciteitskast in de garage onder een woning vatte vuur. Het waren de buurtbewoners die de brand opmerkten en zowel de 82–jarige bewoner als de hulpdiensten verwittigden. De bewoner kon de woning tijdig verlaten. Hij liep geen verwondingen op. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Er moest even worden nageblust en geventileerd. Na de bluswerken werd de woning tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Er is heel wat rookschade. Ook nutsmaatschappij Fluvius is ter plaatse.