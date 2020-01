Woning onbewoonbaar en grote ravage in garage nadat droogkast vuur vat Tim Van der Zeypen

27 januari 2020

15u15 1 Putte In Zoetewei heeft het maandag gebrand in de garage van een woning. Die laatste werd na de bluswerken ook onbewoonbaar verklaard. Bij de brand raakte niemand gewond.

De brand brak vanmiddag uit omstreeks 12.30 uur. Het waren de bewoners zelf die de brand hadden opgemerkt. Het vuur situeerde zich in de garage van de woning en verspreidde zich hevig. In een mum van tijd stond de garage in lichterlaaie.

“Het lukte de bewoners nog wel om de wagen, die in de garage stond, net op tijd buiten te krijgen”, luidt het bij de brandweerzone Rivierenland. Door de hitte van het vuur raakte de achterbumper wel beschadigd. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en kregen het vuur snel onder controle.

Woning gevrijwaard

De brandweermannen slaagden er wel in om de woning naast de garage te vrijwaren. “De garage daarentegen brandde wel volledig uit”, gaat de brandweer verder. In de garage stonden onder meer twee motorfietsen en een bromfiets. Ook die liepen aanzienlijke schade op.

De brand ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. Na de bluswerken moest de brandweer ook nog ventileren. De woning werd onbewoonbaar verklaard. Onder meer omwille van de schade aan het dak van de garage en daar bijhorende stabiliteitsproblemen.

Verder zorgde de brand er ook voor dat de elektriciteitskast zwaar beschadigd raakte. “Hierdoor kwam de woning ook zonder nutsvoorzieningen te zitten”, besluit de brandweer. Een arbeider van Fluvius moest ter plaatse komen voor de nodige herstellingswerken.

Droogkast

De oorzaak van de brand zal nu verder worden onderzocht. Vermoedelijk gaat het om een accidentele brand als het gevolg van een kortsluiting aan de droogkast. Bij de brand raakte niemand gewond. De straat bleef door de interventie van de hulpdiensten afgesloten voor het verkeer.