Winterwandeling langs geboortebos Antoon Verbeeck

07 januari 2020

In Grasheide kan je op zondag 12 januari deelnemen aan een winterwandeling. Warm ingeduffeld kan je er als wandelaar die dag onder andere het park- en recreatiegebied Heerkenshoeve ontdekken. In 1972 werd dit gebied aangekocht door de gemeente Putte en werd er enkele jaren later het geboortebos aangelegd. Sindsdien zijn er verschillende verenigingen actief. Tussen 9 en 15 uur kan je vertrekken aan het fanfarelokaal gelegen aan de Meester Van der Borghtstraat 93 in Grasheide. De deelnameprijs bedraagt 2 euro, kinderen onder de 12 jaar wandelen gratis mee. Je kan kiezen voor een wandelafstand van 8 of 12 kilometer.