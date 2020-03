Werkstraf voor vijftiger die meisje met mentale achterstand probeerde te misleiden op datingsite met naaktfoto’s van zoon Tim Van Der Zeypen

20 maart 2020

14u30 0 Putte Een 58-jarige man uit Putte is veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur. Hij werd schuldig bevonden aan ‘cyberlokking’. In 2018 probeerde hij een meisje (25) met een mentale achterstand te misleiden op een datingsite. Hij gebruikte hiervoor naaktfoto’s van zijn zoon.

De Puttenaar leerde het meisje kennen op de datingsite Twoo. Alleen deed hij dat niet onder zijn eigen naam of leeftijd. Behalve een valse naam en een leugen over zijn leeftijd, gebruikte hij bovendien een foto van zijn zoon als profielfoto. “Omdat het eerst niet lukte met zijn eigen leeftijd of foto”, klonk het vorige maand op de rechtbank.

Nadat de twee met elkaar begonnen te praten, werd het 25-jarige meisje smoorverliefd op de vijftiger. Zij wou afspreken maar de beklaagde zelf hield die boot af. Wel vroeg hij haar om naaktfoto’s -of filmpjes door te sturen. In ruil stuurde ook hij naaktfoto’s.

Leugens

Alleen waren die niet van hemzelf maar van zijn zoon. “Die was ik toevallig tegengekomen toen ik naar muziek aan het zoeken was op zijn harde schijf”, zei de 58-jarige nog op zitting. Het online geflirt ging een lange tijd door. Ook hij vertelde haar dat hij verliefd was.

Om die leugens extra kracht bij te zetten, drukte hij een keer een foto van het meisje af en plaatste het in een kadertje om dit vervolgens in de slaapkamer van zijn zoon te zetten, er een nieuwe foto van te trekken en die op te sturen naar het meisje.

Ik was enkel op zoek naar affectie. Die zocht ik op het internet en op datingsites Beklaagde (58)

“Perverse spelletjes”

Nog volgens de openbaar aanklager probeerde de vijftiger met zijn perverse spelletjes het slachtoffer te misleiden om te krijgen wat hij wou. Pas wanneer de moeder van de 25-jarige werd ingelicht en zij contact opnam met de vijftiger, viel hij door de mand.

Er werd een klacht ingediend bij de politie en die kwam vervolgens al snel bij de Puttenaar terecht. Hij gaf meteen alles toe: “Ik was op zoek naar affectie omdat er al zo’n twintig jaar geen seksuele betrekking was met mijn vrouw.” Volgens zijn advocaat begon hij die vervolgens te zoeken op het internet en datingsites.

Werkstraf

“Maar het is nooit zijn bedoeling geweest om met haar af te spreken of om seks met haar te hebben”, voegde de strafpleiter nog toe. De vijftiger heeft nu een jaar de tijd om de werkstraf van 80 uur uit te voeren. Doet hij dat niet riskeert hij alsnog een celstraf van twaalf maanden effectief.

Een burgerlijke partij was er niet. Naar verluidt was de moeder van het slachtoffer vooral op zoek naar antwoorden waarom de Puttenaar de feiten pleegde. Onderling werd er toen ook al overeengekomen om schadevergoeding te betalen 2.500 euro.