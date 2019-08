Werken aan asfaltlaag Mechelbaan (N15) Antoon Verbeeck

14 augustus 2019

15u28 0 Putte Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert op dinsdag 20 en woensdag 21 augustus 2019 werken uit op de Mechelbaan (N15) in Putte. De toplaag asfalt wordt er plaatselijk vernieuwd over een strook van ongeveer 200 meter. Tijdens de werken is de Mechelbaan afgesloten en volgt het verkeer in beide richtingen een omleiding.

“Het wegdek van de Mechelbaan is plaatselijk versleten en aan vernieuwing toe. De werfzone bevindt zich ter hoogte van de Sint-Jozefkerk in Peulis. De toplaag asfalt wordt er plaatselijk vernieuwd over een strook van ongeveer 200 meter”, zegt Gilles Van Goethem, woordvoerder van het AWV. “Op dinsdag 20 en woensdag 21 augustus is de Mechelbaan in beide richtingen afgesloten voor doorgaand verkeer tussen de kruispunten met de Leuvensebaan en de Groenstraat. Het verkeer volgt een omleiding via Onze-Lieve-Vrouw-Waver: Lierbaan, Waversesteenweg/Molenstraat, Leemstraat/Groenstraat. Lokaal bestemmingsverkeer behoudt wel doorgang tot aan de uiteinden van de werfzone.” De haltes van De Lijn tussen de kruispunten met de Leuvensebaan en de Groenstraat worden tijdelijk niet bediend. Meer info over de gewijzigde dienstregeling op www.delijn.be. Asfalteringswerken zijn steeds erg weersgevoelig. Bij regenweer kan de huidige planning nog wijzigen. De meest actuele info is steeds beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/putte.