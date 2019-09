Werfleider krijgt brand onder controle met poederblusser, schade beperkt TVDZM

10 september 2019

De hulpdiensten zijn dinsdagnamiddag moeten uitrukken naar een bouwwerf op de Leuvensebaan. Er was een brand ontstaan in de technische ruimte. “Een CV-ketel had er vuur gevat”, luidt het bij brandweerzone Rivierenland. Nog voor de aankomst van de brandweer, kreeg de werfleider zelf het vuur onder controle. Hij kon de brand blussen met een poederblusser. Naast brandschade aan de CV-ketel, was er verder enkel rookschade. Er vielen geen gewonden.