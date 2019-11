Wegenwerken Lierbaan lopen vertraging op van een maand Antoon Verbeeck

13 november 2019

16u06 0

De wegenwerken aan de Lierbaan lopen een maand vertraging op. Net voor aanvang van de werken werd het lokaal bestuur van Putte in kennis gesteld van een lopend bodemsaneringsdossier in de omgeving van de werken. “Omdat het opzetten van de bemaling, dat nodig voor aanleg van de riolering, invloed zou kunnen hebben op de verspreiding van deze vervuiling, was een grondig onderzoek noodzakelijk. Hieruit is vorige week gebleken dat mits enige voorzorgsmaatregelen en opvolging de werken alsnog kunnen aanvangen. Tijdens de duur van het onderzoek hebben we als gemeente alvast de nodige aanpassingswerken door de nutsmaatschappijen laten uitvoeren die oorspronkelijk in een latere fase waren voorzien”, aldus schepen van Openbare Werken Peter De Vooght (N-VA). De werken zullen opnieuw starten op 19 november met de opstart van de bemalingswerken. De start van de rioleringswerken staat gepland op 25 november. “Deze werken zullen, behoudens weersomstandigheden, klaar zijn tegen het kerstverlof. Het uiteindelijke einde van de werken is momenteel voorzien voor eind februari.”