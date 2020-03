Waar kan je in Putte eten bestellen tijdens coronacrisis? Lees hier waar u terecht kan Antoon Verbeeck

17 maart 2020

12u37 14 Putte Door de verplichte sluiting tot 3 april springen er heel wat horecazaken op de kar van het afhalen en het aan huis leveren. Wij helpen graag een handje door enkele takeaway- en levermogelijkheden in Putte onder de aandacht te brengen.

Délice

Délice aan de Waversesteenweg in Putte is een van de restaurants die de komende weken met een afhaalmenu werkt. “Het nieuws kwam hard aan, maar we blijven niet bij de pakken zitten. Wij willen jullie zeer graag verder helpen de komende dagen/weken met gerechten die jullie kunnen komen afhalen of wij aan huis leveren”, deelt de zaak mee. Op het menu staan onder andere aspergesoep, rundscarpaccio, pasta’s, zalmfilet met kruidenkorst, Thai Beef salade met mango en panna cotta. Een aantal gerechten dien je zelf op te warmen. Bestellen doe je telkens telefonisch (015 24 35 50) voor 12 uur. Afhalen kan tussen 11 en 13 uur, en 17.30 en 19 uur.

Den Dries

“In betere omstandigheden vinden we het fijn om in onze frituur een praatje met je te slaan. Nu in tijden van corona kan dat niet en zullen we noodgedwongen enkel met je in gesprek gaan voor noodzakelijke vragen.” Bij frituur Den Dries, dat nog steeds geopend is, hanteren ze een nieuwe manier van werken. Bestellen doe je via de messengerfunctie op de Facebookpagina van ‘Frituur Den Dries Beerzel’. Klanten worden gevraagd om afstand te houden van de frituristen en andere klanten. “En ontsmet je handen bij binnenkomen en buitengaan. Er staan ook vochtige doekjes klaar om deurklinken te openen.” Den Dries vind je op de hoek van de Hoogstraat en Mechelbaan in Beerzel.

De Stenen Molen

Ook op de hoek van de Lierbaan met de Zoetewei kan je eten afhalen. Bij brasserie de Stenen Molen krijg je de keuze uit de volledige kaart. “Kies gerust uit de volledige kaart en kom het een half uurtje later ophalen in het restaurant, of laat het aan huis leveren”, klinkt het bij de zaakvoerders. Bestellen kan via de telefoon ( 015 65 66 60) of kies je online via deze link.

De IJsberg

Wie zin heeft in een ijsje of een snack kan nog steeds bij ijssalon De Ijsberg in de Beerzelse Hoogstraat terecht. Tijdens de normale openingsdagen tussen 16 en 20 uur kan je een bestelling doorgeven en ze komen afhalen. Dat doe je telefonisch (015 75 60 35) of in de zaak zelf. Naast ijs staan er op het menu onder andere ook nog croques, koude schotels, broodjes en spaghetti.