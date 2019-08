Vrije Basisschool Putte opent nieuwbouw en vernieuwde speelplaats: “Na 2 jaar verlost van werven” Antoon Verbeeck

29 augustus 2019

19u05 0 Putte De Vrije Basisschool van Putte in de Waverlei opende vandaag haar nieuwbouw en vernieuwde speelplaats in het bijzijn van leerkrachten, leerlingen en ouders. In de nieuwe schoolvleugel is er plaats voor een zorglokaal en sanitaire voorzieningen. De speelplaats werd dan weer voorzien van een afdak, nieuwe speeltoestellen en een picknickzone.

De Vrije Basisschool maakte jarenlang gebruik van de toiletten in het aangrenzende kloostergebouw. Twee jaar geleden werd het gebouw gesloopt voor de komst van een sociaal wooncomplex en sindsdien moest de school het stellen met tijdelijke toiletten. Daar komt vanaf het nieuwe schooljaar verandering in. “Vandaag openen we officieel ons nieuw schoolgebouw, dat grenst aan het oude gedeelte”, zegt directeur Dirk Peeters. “Het gebouw is voorzien van toiletten en een nieuw zorglokaal, iets waar we nood aan hadden. Deze investering was noodzakelijk, want de tijdelijke toiletten die werden geplaatst na de sloop van het klooster waren niet ideaal. De sanitaire voorzieningen van het kloostergebouw waren sowieso al niet te best. Met deze nieuwe blok zitten we goed voor de komende vijftig jaar.”

Ook buiten werd er hard gewerkt. De speelplaats kreeg een groot afdak en onderging een ware metamorfose. Naast een groot afdak met enkele zitbanken onder, werd er ook geïnvesteerd in speeltoestellen. “De leerlingenraad wou absoluut een groot speeltoestel met glijbaan en een behendigheidsparcours. Daar hebben we dan ook rekening mee gehouden. Het hindernissenparcours kreeg een plaatsje op een hoger gedeelte van de speelplaats en voor de aanleg werd het hout van ons oude speeltoestel gerecupereerd. Het nieuwe speeltoestel kwam naast onze nieuwe picknickzone. Bij goed weer eten, zitten we tijdens de middagpauze meestal met de kinderen buiten. Daar hebben we nu dus een speciaal hoekje voor. De speeltoestellen kwamen er dankzij de oudervereniging, die twee jaar heeft gespaard om de toestellen te kunnen betalen. Het schoolbestuur legde ook een bedrag bij.”

De school vertoefde in totaal twee jaar lang tussen de bouwwerken. “Twee jaar geleden ging de afbraak van het klooster van start en kwam er een appartementencomplex. Begin vorig schooljaar gingen wij dan weer aan het bouwen”, legt de directeur uit. “Het was toch twee jaar op de tanden bijten. Leerlingen moesten een tijdje langs een smalle doorgang naar de school, er stonden tijdelijke toiletten, een groot deel van de speelplaats was lang ontoegankelijk... maar de leerlingen, leerkrachten en ouders gingen er heel goed mee om. Het was allemaal niet voor niets natuurlijk, want het resultaat van de bouwwerken mag gezien worden.” Later volgt nog de aanleg van een time-out zone op de speelplaats van de lagere school en werken we verder aan onze composttuin. In een nog latere fase wil de school de speelplaats van de kleuters opwaarderen. “Maar laat ons eerst maar genieten van onze nieuwbouw en de vernieuwde speeltuin. We kunnen met frisse moed het schooljaar starten.”