Voormalig senator en gemeenteraadslid Maria Horckmans (80 jaar) overleden Antoon Verbeeck

07 augustus 2019

16u17 11 Putte Voormalig senator en gemeenteraadslid van Putte Maria Horckmans is overleden. Horckmans, die er in mei 80 werd, overleed op vrijdag 2 augustus aan de gevolgen van een slepende ziekte. Ze is de moeder van huidig burgemeester van Putte Peter Gysbrechts (Open Vld).

“Mama was al enkele jaren ziek, maar bleef positief en actief, ondanks de chemokuren. In juni bleek dat de medicatie niet meer hielp, maar de laatste tien dagen ging het alsnog onverwacht supersnel”, reageert Gysbrechts. Maria Horckmans zetelde van 1982 tot 1988 in de Putse gemeenteraad voor de liberale fractie, waarna haar zoon haar plaats innam. Van 1991 tot 1995 was ze actief als senator. Ze was de weduwe van wijlen Albert Gysbrechts, die 30 jaar lang burgemeester van Beerzel was. “Ze had een sterke persoonlijkheid en had nog steeds interesse in politiek, zowel in de nationale als in die van Putte. Uiteraard was ze zeer fier op mij als burgemeester en op het feit dat ik tien jaar parlementslid was”, vertelt Gysbrechts. “Eigenlijk hebben wij ze de laatste moeilijke jaren nog véél beter leren kennen als sterke, recht voor de raap zijnde, humoristische vrouw, maar ook rechtdoor, zonder omkijken als het nodig was. En daarbij nog steeds een zorgzame, bezorgde liefhebbende mama.” De afscheidsplechtigheid van Maria Horckmans vindt deze vrijdag om 11.30 uur plaats in de kerk van Beerzel.