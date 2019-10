Voorleesactiviteiten voor jong en oud in bib Antoon Verbeeck

30 oktober 2019

In de bibliotheek van Putte vinden er van 16 tot en met 24 november voorleesactiviteiten plaats. Op zaterdag 16 november bijt Kindercoaching Horizon de spits af. Stef Rombauts combineert het voorlezen met een workshop kleuteryoga. “Op woensdag 20 november zorgt de Putse bib voor twee voorleesactiviteiten: één voor kinderen en één voor volwassenen. Om 15u starten de voorleesvrijwilligers Ann, Kristel, Francis en Marleen met een heuse poppenkastvoorstelling, geschikt voor kinderen tot 12 jaar. ’s Avonds is het aan de volwassenen. In een interactieve workshop leren de deelnemers hoe ze voorlezen nog leuker kunnen maken”, weet schepen van Cultuur Inge De Bie (Lijst Burgemeester). Een dag later is er de KNT-avond (kinderen-niet-toegelaten), een late-night-vertelavond. Op zaterdagvoormiddag 23 november is er binnen het project ‘Pop-up Europa’ een voorleesmoment voorzien. Professioneel sprookjesvertelster Mia Verbeelen brengt de mythe van ‘Europa en de stier’ op kindermaat. Inschrijven voor de activiteiten kan bij de bib.