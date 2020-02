Vijftiger stuurt naaktfoto’s van zoon om vrouw met mentale achterstand te misleiden op datingsite: “Thuis miste ik affectie” Tim Van Der Zeypen

20 februari 2020

12u20 0 Putte Met verschillende foto’s van zijn zoon, waaronder ook enkele naaktfoto’s, misleidde een 58-jarige man uit Putte ruim anderhalf jaar een jonge vrouw (25) met een mentale beperking. Hij deed dat via de datingsite Twoo. De vijftiger vroeg ook om naaktfoto’s van haar door te sturen, iets waar de vrouw op inging. Het parket eist een celstraf van achttien maanden met probatie-uitstel.

“Met zijn perverse spelletjes misleidde de beklaagde zijn slachtoffer om te krijgen wat hij wou”, luidde het donderdagvoormiddag in de rechtbank. Hiermee verwees openbaar aanklager Ken Van Hoogenbemt onder meer naar het valse profiel (met valse naam, leeftijd én profielfoto) op de datingsite, maar ook naar al de talloze leugens die hij vertelde aan zijn slachtoffer.

Zo gebruikte hij zijn zoon en diens foto’s om al zijn leugens kracht bij te zetten, zonder dat die dat zelf wist. Er werden niet enkel ‘gewone’ foto’s op het nepprofiel van de vijftiger geplaatst, maar ook de naaktfoto’s van zijn zoon. Deze foto’s had de beklaagde gevonden tijdens een zoektocht naar muziek op een harde schijf. “In ruil voor deze foto’s, vroeg hij dan naaktfoto’s en -filmpjes van zijn slachtoffer”, aldus Van Hoogenbemt.

De feiten zijn bijzonder ernstig, onder meer omdat hij zijn zoon erbij betrok Openbaar Aanklager Ken Van Hoogenbemt

Fotokader

Maar beklaagde ging nog een stapje verder. Om te laten zien dat ook hij op haar verliefd was, drukte hij een foto van de vrouw af en plaatste die in een kadertje in de slaapkamer van zijn zoon. “Vervolgens trok hij er een foto van en stuurde deze foto op zijn beurt door naar zijn slachtoffer”, ging de openbaar aanklager verder. “Bijzonder zorgwekkend en verwerpelijk. Ook omdat hij zijn zoon erbij betrok.”

Het parket was streng, maar hield ook rekening met het blanco strafblad en het schuldinzicht van de beklaagde. De openbaar aanklager vroeg daarom vooral een stok achter de deur en eiste een celstraf van achttien maanden met probatie-uitstel. “Ik schaam me echt ontzettend en heb zoveel spijt voor wat ik heb gedaan”, zei hij snikkend aan de Mechelse rechters.

Wanneer het niet lukte om contact te leggen met vrouwen op basis van zijn eigen foto’s, begon hij foto’s van zijn zoon te gebruiken Advocaat Willem Verboven

Geen affectie

De aanleiding voor de feiten was volgens de raadsman van de 58-jarige Puttenaar “een gemis aan affectie”. “Gedurende zo’n twintig jaar had hij geen seks met zijn vrouw. Die passie is hij dan maar gaan zoeken op het internet én op die datingsites”, zei meester Willem Verboven. “Wanneer het niet lukte om contact te leggen met vrouwen op basis van zijn eigen foto’s, begon hij foto’s van zijn zoon te gebruiken.”

De feiten werden dus niet betwist, met uitzondering van de misleiding. “Mijn cliënt heeft nooit de bedoeling gehad om af te spreken of seksuele contacten te hebben met de tegenpartij”, besloot meester Verboven. “Bovendien heeft hij haar ook nooit bevolen of gedwongen om die naaktfoto’s te sturen.” Er werd een opschorting van straf gepleit. De relatie tussen beklaagde, zijn zoon en de rest van de familie zou inmiddels zijn hersteld.

Gesprek

Een burgerlijke partij was tot slot niet aanwezig. Beide partijen zaten nog voor de zaak op zitting kwam al samen rond te tafel en hadden een gesprek. Naar verluidt wou de moeder van het slachtoffer voornamelijk het motief van de beklaagde horen. Er werd toen ook besloten om een schadevergoeding van 2.500 euro te betalen aan de jonge vrouw.

Een vonnis volgt volgende week.