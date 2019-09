Vijfde reünie van ‘de 1949'ers’ in feestzaal Antoon Verbeeck

30 september 2019

26 inwoners uit Beerzel die in 1949 geboren werden en hun partners kwamen op zondag samen in feestzaal Het Festijn in de Kegelstraat. De zeventigers gingen allemaal naar school in Beerzel of zijn actief in het verenigingsleven. “Sinds 1999 komen we samen. We doen dit om de vijf jaar. We zijn ermee gestart in het jaar dat we 50 werden en sindsdien is het een echte traditie geworden”, aldus Suzanne Tielemans, één van de initiatiefnemers van de reünie. Na een welkomstwoord ging het gezelschap aan tafel. In de loop van de namiddag werd er een toneeltje opgevoerd en afsluiten deed men met een dessertenbuffet. “In 2024 spreken we zeker en vast opnieuw af”, klonk het.